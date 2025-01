Natalia Osada bereut ihre "Stranger Sins"-Erfahrung nicht

Natalia Osada (34) ließ bei "Stranger Sins" tief blicken und wurde vor den Kameras intim. Gegenüber Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit nun, ob sie gewisse Momente innerhalb der Show bereut und findet eindeutige Worte. "Ich bin super, superdankbar für diese Erfahrung. Ich würde es jederzeit auch genauso wieder tun. Ich bereue gar nichts", schwärmt die Medienpersönlichkeit mit einem Strahlen im Gesicht.

Während des Interviews plaudert Natalia auch aus, dass sie sich während der Dreharbeiten pudelwohl fühlte. Laut eigenen Angaben war von Scham bei ihr keine Spur. "Man hatte keinen Moment, in dem man sich unwohl gefühlt hat", erinnert sich die blonde Beauty und ergänzt: "Wenn man in so einer intimen Situation gezeigt wird, muss alles stimmen und das hat es auf jeden Fall."

Aber wie kam Natalias Teilnahme an dem Reality-Sex-Experiment bei ihren Liebsten an? "Die sind alle sehr positiv überrascht. Meine beste Freundin hat mir letztens geschrieben und meinte: 'Natalia, ich bin richtig stolz auf dich, ihr habt das richtig gut gemacht und es geschafft, in die Sendung viel Liebe und Klasse mit reinzubringen'", erklärt sie gegenüber Promiflash. Die Reaktion ihrer und Ehemann Jiorgos Triadis' Eltern blieb jedoch aus. "Ich habe es meinem Vater verboten und Jiorgos' Eltern wissen, glaube ich, auch nichts davon", lacht Natalia.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos Triadis, Januar 2025

