Für Natalia Osada kam "Stranger Sins"-Dreh genau richtig

Natalia Osada (34) und ihr Ehemann Jiorgos Triadis haben ein erotisches Abenteuer gewagt und an der TV-Show "Stranger Sins" teilgenommen, um ihre sexuellen Fantasien auszuleben. Im Promiflash-Interview verrät die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin, warum die Anfrage für das freizügige Fernsehformat für sie und ihren Partner genau zum richtigen Zeitpunkt kam. "Die letzten Jahre waren für uns nicht immer einfach", betont die 34-Jährige. Die Teilnahme an der Erotikshow kam für die Eheleute deshalb gerade richtig: "Bei ['Stranger Sins'] ging es mal nur um uns als Paar, nur um ihn und mich. Als Patchworkfamilie haben wir so was gebraucht."

Während der Teilnahme sind sich Natalia und Jiorgos als Paar wieder nahegekommen – so nahe, dass die Zuschauer auch die eine oder andere intime Szene zu sehen bekamen. Hinter diesen Aufnahmen steht die Reality-TV-Bekanntheit jedoch voll und ganz, wie sie gegenüber Promiflash betont. "Das gehört zu jeder gesunden Ehe und Beziehung dazu und deswegen habe ich da wirklich meinen Frieden gefunden", stellt die gelernte Visagistin klar.

Natalia und Jiorgos gehen offiziell seit 2018 gemeinsam durchs Leben. In New York verlobte sich das Paar damals und feierte rund vier Jahre später seine Traumhochzeit. Im Sommer 2021 heirateten die Turteltauben im kleinen Kreise in Griechenland. Besonders von der Hochzeitsnacht schwärmte Natalia anschließend im Promiflash-Interview: "Es war mehr als romantisch und wie in einem Märchen." Denn ihr Trauzeuge habe ihre Suite damals mit unzähligen Kerzen und Rosen schmücken lassen. "Der ganze Raum roch nach Blumen und die Kerzen haben ein wahnsinnig schönes Licht geworfen", erinnerte sich die TV-Bekanntheit glücklich.

Anzeige Anzeige

RTL Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos, "Stranger Sins"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos Triadis, Januar 2025

Anzeige Anzeige