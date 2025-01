So hat "Stranger Sins" William Lopes' Beziehung verändert

Der Reality-TV-Darsteller William Lopes nahm in diesem Jahr gemeinsam mit seiner Freundin Daria an "Stranger Sins" teil – einem TV-Format, in dem Paare sich auf ein erotisches Abenteuer begeben, um ihre sexuellen Fantasien auszuleben. Im Interview mit Promiflash sprach der Influencer vor wenigen Tagen darüber, wie das Experiment seine Beziehung verändert hat. "Die Erfahrung hat uns auf jeden Fall enger zusammengebracht. Es hat uns auch gezeigt, dass wir perfekt zueinander passen", kam der 36-Jährige ins Schwärmen.

Neben William und Daria wagten in dieser Staffel auch zahlreiche weitere Paare das "Stranger Sins"-Abenteuer. Unter anderem nahmen Kate Merlan (37) und ihr mittlerweile Ex-Partner Jakub Merlan-Jarecki (29) an dem Format teil. Und auch die Temptation Island-Bekanntheiten Adrian Loevenich und Justyna Pralina gaben dem Erotik-Format eine Chance, doch sie trennten sich wenig später. "Man sieht ja bei den anderen Paaren, dass da diskutiert wird oder Negativität hineingebracht wird", verglich William und fügte glücklich hinzu: "Aber das war bei uns überhaupt nicht zu sehen, und so sind wir auch privat und zu Hause." Beide sind absolut glücklich zusammen, wohnen zusammen und genießen laut William ihr gemeinsames Leben.

Im Interview mit Promiflash blickte William positiv auf das Experiment zurück. Doch im Netz äußerte der Reality-TV-Darsteller auch einige Kritikpunkte. In dem Erotik-Format ließen William und seine Partnerin nichts anbrennen und sorgten so für intime Sexszenen, die unverblümt ausgestrahlt wurden – offenbar sehr zur Überraschung des gebürtigen Brasilianers. "[Ich] bin auch der Meinung, dass viel zu viel zu sehen war", erklärte der ehemalige "Dating Naked"-Kandidat auf Instagram. Er ist davon ausgegangen, dass mehr zensiert werden würde: "Es ist eine Sache, im TV Se* zu haben. Wie viel der Sender davon zeigt, liegt aber allein an der Produktion selbst."

RTL / Kim Bender William Lopes bei "Stranger Sins", 2025

RTL William Lopes und Daria, "Stranger Sins"-Kandidaten

