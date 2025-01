So reagiert Natalia Osadas Umfeld auf "Stranger Sins"-Dreh

Natalia Osada (34) und ihr Mann Jiorgos Triadis stellen sich bei "Stranger Sins" ihren sexuellen Fantasien. Während des Drehs in Mexiko hatte das Paar auch Sex vor laufenden Kameras. Im Promiflash-Interview verrät die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin, wie ihr Umfeld auf die Ausstrahlung reagiert. "Ich glaube nicht, dass unsere Eltern das gucken – sie dürfen es auf jeden Fall nicht. Ich habe es meinem Vater verboten und Jiorgos Eltern wissen, glaube ich, auch nichts davon", scherzt Natalia und fügt hinzu: "Man muss seine Eltern nicht einladen, jeden Quatsch mitzumachen."

Bei ihren Freunden und Bekannten sei das anders. "Die sind alle sehr positiv überrascht. Meine beste Freundin hat mir letztens geschrieben und meinte 'Natalia, ich bin richtig stolz auf dich, ihr habt das richtig gut gemacht und es geschafft, in die Sendung viel Liebe und Klasse mit reinzubringen'", erinnert sich Natalia im Gespräch mit Promiflash an das Feedback ihrer Liebsten. Generell sei ihr Umfeld "sehr positiv" auf die Szenen des Paares in dem Format zu sprechen.

Mindestens genauso entspannt wie ihre Freunde ist Natalia selbst wegen ihrer Teilnahme an der Sendung. Dass dort auch Sexszenen von ihr und ihrem Mann ausgestrahlt werden, scheint die Blondine nicht zu stören. "Bei der letzten Szene kurz vor unserem Abgang dachte ich nur: 'Mann, Natalia'", erinnert sich die 34-Jährige im Promiflash-Interview selbstironisch und fügt hinzu: "Aber es ist halt einfach so gewesen und deswegen – ich stehe dazu!"

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos, "Stranger Sins"-Teilnehmer

