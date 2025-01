Fehlendes Lob: Zoe Saldana fühlt sich bei "Avatar" übersehen

Zoe Saldana (46), die durch ihre Rollen in Blockbustern wie Avatar und Guardians of the Galaxy weltberühmt wurde, hat kürzlich in einem Interview offen über ihre Enttäuschung gesprochen. Trotz ihres Engagements und ihrer beeindruckenden Darstellung der Kämpferin Neytiri in den "Avatar"-Filmen sei sie nie für einen bedeutenden Preis wie den Oscar nominiert worden. Die Schauspielerin kritisierte, dass ihre Leistung aufgrund der dominierenden Wahrnehmung von Spezialeffekten übersehen werde. "Es ist ziemlich entmutigend, wenn man 120 Prozent von sich selbst in etwas investiert", erklärte sie gegenüber The Independent.

Obwohl der erste "Avatar"-Film unter der Regie von James Cameron (70) mit fast 2,8 Milliarden Euro Einspielergebnis der erfolgreichste Film aller Zeiten war, blieb die schauspielerische Leistung von Zoe dabei bisher im Schatten. "Ich meine, nicht zu gewinnen, ist in Ordnung, nicht nominiert zu werden, ist in Ordnung, aber wenn man übersehen, dann herabgesetzt und völlig ignoriert [wird]…", erklärte sie. Branchenkollegen wie Regisseur James Cameron haben sich in der Vergangenheit für die Anerkennung von Schauspielern wie ihr eingesetzt, gerade wenn CGI-intensive Rollen im Fokus stehen. Doch wie sie selbst erklärte, sei es schwer, alte Strukturen zu ändern. Zoe steht dabei nicht allein – auch Andy Serkis, bekannt als Gollum in Der Herr der Ringe, teilte ein ähnliches Schicksal. Trotz beeindruckender Performances blieb auch er bei renommierten Auszeichnungen übergangen.

Einen Hoffnungsschimmer sieht Zoe jedoch in ihrer aktuellen Arbeit: Für ihre Rolle im Musical-Thriller "Emilia Pérez" wurde Zoe erstmals für einen Golden Globe nominiert. Erst kürzlich strahlte sie bei der Premiere gemeinsam mit ihrer Familie auf dem roten Teppich. Zoe ist Mutter von drei Kindern und Ehefrau des Künstlers Marco Perego. In Interviews hat Zoe wiederholt betont, wie wichtig ihr Familie und beruflicher Erfolg gleichermaßen sind.

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Marco Perego und Zoe Saldana im Dezember 2023

