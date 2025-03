Oscars 2025: Zoe Saldaña ist die beste Nebendarstellerin

Sie darf jubeln! Momentan läuft im Dolby Theatre in Los Angeles die 97. Verleihung der Oscars. Und mit Spannung wurde unter anderem erwartet, wer den begehrten Preis für die beste Nebendarstellerin abräumt: Diese Ehre wurde Zoe Saldaña (46) für ihre Rolle in "Emilia Perez" zum Teil! "Mami, Mami, meine ganze Familie ist hier", freute sich die stolze Gewinnerin weinend auf der Bühne und fügte hinzu: "Ich fühle mich so geehrt. Den Awards teile ich mit einer Crew. Danke an meine Mutter, meine Familie. Danke an meinen Mann. [...] Es ist das schönste für mich, deine Partnerin zu sein."

Sie konnte sich gegen eine große Konkurrenz durchsetzen. Mit ihr waren berühmte Hollywood-Ladys wie Ariana Grande (31) für Wicked nominiert. Neben der Sängerin hofften auch diese talentierten Schauspielerinnen auf einen Goldjungen: Felicity Jones (41) für "The Brutalist", Monica Barbaro (34) für "A Complete Unknown" und Isabella Rossellini für "Conclave". Gegen Zoe hatten sie jedoch keine Chance – sie galt als große Favoritin und räumte in den vergangenen Wochen bereits einige Awards, wie den BAFTA, für ihre schauspielerische Leistung ab.

Im vergangenen Jahr durfte sich Da'Vine Joy Randolph (38) über einen Goldjungen freuen – den allerersten in ihrer Karriere bekam sie für ihre Nebenrolle in dem Comedy-Drama "The Holdovers". "Gott ist so gut. [...] So lange wollte ich immer anders sein und jetzt merke ich, dass ich einfach ich selbst sein muss. Ich bin so dankbar für all die Frauen, die mir zur Seite gestanden haben", schwärmte sie damals mit Tränen in den Augen auf der Bühne mit ihrem Oscar in den Händen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Da'Vine Joy Randolph, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige