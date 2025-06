Zoe Saldañas Kinder lieben ihren neuen Film "Elio"

Zoe Saldaña (46) begeistert derzeit nicht nur Fans, sondern auch ihre Familie mit ihrem neuesten Kinderfilm "Elio". Die Schauspielerin, die drei Söhne – die 10-jährigen Zwillinge Bowie und Cy sowie den 8-jährigen Zen – mit ihrem Ehemann Marco Perego (46) hat, sprach am Mittwoch, dem 4. Juni, in der Sendung Good Morning America darüber, wie es ist, ein Projekt für eine jüngere Zielgruppe zu machen. "Seit ich Mutter bin, ist es mir wichtig, meine Kunst mit einem Genre zu verknüpfen, das Kinder anspricht", verriet sie. "Und ja, als Mama bringt mir das einige coole Punkte ein." Während sich besonders ihr jüngster Sohn Zen auf den Film freut, haben sich die älteren Zwillinge gerade auf die Serie Friends eingeschossen, wie Zoe mit einem Augenzwinkern hinzufügte.

"Elio" erzählt die Geschichte eines Jungen, der von Aliens fälschlicherweise für ihren Anführer gehalten wird, und Zoes Söhne waren von der Geschichte sofort begeistert. "Es geht um das Gefühl, ein Außenseiter im eigenen Körper zu sein, und den Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die einen akzeptiert", beschrieb sie die Themen des Films und fügte hinzu, dass diese Botschaft auch bei ihren Söhnen Anklang fand. Dass Zoe im Film mitwirkte, sei dabei natürlich der Höhepunkt für ihre Jungs gewesen. "Sie mögen den Film sehr", sagte sie und freute sich über den positiven Eindruck, den die Geschichte bei ihrer Familie hinterlassen hat.

Das Jahr 2025 war für Zoe insgesamt ein emotionales und erfolgreiches Jahr. Bei den Oscars im März gewann sie ihren ersten Academy Award als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Emilia Perez". Den stolzen Moment feierte sie sogar per FaceTime mit ihren Kindern, die den Preis in der Sprache des Fußballs einordneten: "Es ist wie die Weltmeisterschaft des Schauspiels, Mama." Nach dem Trubel um die Auszeichnung freut sich die Avatar-Darstellerin darauf, wieder mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. "Das alles durch ihre Augen zu sehen, macht es umso bedeutungsvoller", betonte sie und hob die Unterstützung ihrer Familie während der hektischen Kampagnenzeit hervor.

Getty Images Zoë Saldaña und ihre Familie in Turin, Dezember 2024

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana mit ihrem Sohn Zen im Februar 2023

