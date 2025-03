Bester Look? Zoe Saldaña verzaubert bei den Oscars 2025

Zoe Saldaña (46) zieht bei den Oscars 2025 mit ihrem Look alle Blicke auf sich gezogen. Auf dem roten Teppich der Verleihung erschien die Schauspielerin in einem atemberaubenden, weinroten Kleid von Yves Saint Laurent im Dolby Theatre in Hollywood. Das von Designer Anthony Vaccarello kreierte Outfit bestach durch ein mit Strass besetztes Oberteil und einen bodenlangen Rock aus Satin, kombiniert mit zarten, transparenten Opernhandschuhen. An Zoes Seite: ihr Ehemann Marco Perego Saldaña (46) im klassischen Anzug. Zoe scheint sich in ihrem Oscar-Look pudelwohl zu fühlen und nicht nur sie feiert es – auch die Fans lieben das Outfit. "Also, wenn das nicht der beste Oscar-Look ist, dann weiß ich es auch nicht", erklärte ein User bei X.

Zoe ist in dieser Award-Saison nicht zu stoppen. Erst letzte Woche wurde sie bei den SAG Awards für ihre herausragende Leistung in einer Nebenrolle ausgezeichnet, wo sie mit Eleganz in einem Samtkleid mit Juwelenbesatz auftrat. Auch bei den BAFTA Awards im Februar und den Critics' Choice Awards konnte sie als beste Nebendarstellerin glänzen. Am heutigen Abend ist Zoe auch für einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" in dem Film "Emilia Pérez" nominiert – räumt sie auch den Goldjungen ab?

Am heutigen Abend hat Zoe ihren Ehemann im Schlepptau. Mit Marco ist sie bereits seit 2013 verheiratet – seither sind die beiden ein Herz und eine Seele. Zusammen bekamen sie drei Kinder: Die Zwillinge Cy und Bowie sowie ihren Sohnemann Zen. Ihre Minis begleiteten sie im Februar zum Santa Barbara International Film Festival, wo die 46-Jährige mit einem American Riviera Award ausgezeichnet wurde. Strahlend posierte Zoe zusammen mit ihren Kids damals auf dem Red Carpet – die heutige Oscar-Verleihung verfolgen sie augenscheinlich von zu Hause aus.

Getty Images Zoe Saldaña und ihr Mann Marco Perego bei den Oscars 2025

Getty Images Zoe Saldana bei den 97. Oscars

