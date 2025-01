Ist Darts-Star Luke Littler (17) wieder in einer Beziehung?

Ist Luke Littler mittlerweile wieder in festen Händen? Das wollen die Fans des Darts-Stars unbedingt wissen. Aktuell kämpft der 17-Jährige im Londoner Ally Pally um den Weltmeistertitel der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Anders als in der vergangenen WM steht keine Dame an seiner Seite, die ihn anfeuert – seine Supporter sind sich dennoch sicher, dass es jemanden in seinem Leben gibt. Der Grund: Während des Zockens mit einem Streamer vor einigen Wochen soll eine weibliche Stimme im Hintergrund zu hören gewesen sein, wie Bild behauptete. "Ich werde versuchen, etwas zu schlafen, weil ich so müde bin", ließ die mysteriöse Stimme verlauten.

Lukes Mitspieler ging der Sache selbstverständlich auf den Grund – was den Sportler anscheinend ziemlich aufgebracht hat. "Verpiss dich. Wenn das jemand aufgezeichnet hat, steht es morgen früh in der Zeitung. Warum ist die Lautstärke voll aufgedreht, du verdammter Idiot?", wetterte er. Seinen Beziehungsstatus, geschweige denn seine Freundin möchte der Brite also allem Anschein nach nicht an die Öffentlichkeit bringen.

Bei der Darts-WM 2024 sah das noch anders aus: Damals war Luke mit Eloise Milburn zusammen, die ihn regelmäßig gemeinsam mit seinen Eltern zu seinen Turnieren begleitete – und ihm zu Beginn jeder Runde einen Glückskuss gab. Die Beziehung des Paares ging jedoch nach rund zehn Monaten in die Brüche. Ursache soll Berichten zufolge unter anderem der straffe Zeitplan des Profis gewesen sein.

Getty Images Luke Littler, Sportler

Getty Images Luke Littler und seine Ex-Freundin Eloise Milburn, Januar 2024

