Freundin enthüllt? Darts-Wunderkind Luke Littler teilt Foto

Schon seit Monaten rätseln die Fans von Luke Littler (18), an wen der Darts-Profi sein Herz verschenkt hat. Mit einem Foto in seiner Instagram-Story könnte er dieses Rätsel nun aufgelöst haben: dort repostet er ein gemeinsames Foto mit einer hübschen Blondine. Die beiden wirken sehr vertraut – der Sportler legt sogar seinen Arm um ihre Schulter. Ein Statement, ob es sich bei dem Mädchen wirklich um seine Freundin handelt, bleibt Luke seiner Community aber noch schuldig.

Doch wer ist die junge Frau? Laut der Markierung handelt es sich dabei um eine Dame namens Faith Millar. Wie Bild herausgefunden haben will, ist sie Kosmetikerin und lebt nur wenige Kilometer von Lukes Heimatstadt Warrington in England entfernt. Demnach sollen die beiden Turteltauben in den vergangenen Wochen auch schon häufiger gemeinsam gesehen worden sein. Vor zwei Monaten wurden Beziehungsgerüchte rund um den Darts-Profi aber noch von seinem Management dementiert.

Die Spekulationen heizte Luke während des Zockens in einem Livestream an. "Ich werde versuchen, etwas zu schlafen, weil ich so müde bin", hörte man im Hintergrund eine weibliche Stimme sagen. Sein Mitspieler sprach Luke sofort darauf an – der reagierte alles andere als freundlich darauf. "Verpiss dich. Wenn das jemand aufgezeichnet hat, steht es morgen früh in der Zeitung. Warum ist die Lautstärke voll aufgedreht, du verdammter Idiot", herrschte er den Streamer an. Danach waren sich die Zuschauer sicher, dass hier gerade ein kleines Geheimnis des Briten gelüftet wurde.

Instagram / lukethenukelittler Luke Littler mit seiner vermeintlichen Freundin

Getty Images Luke Littler, Darts-Profi

