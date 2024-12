Luke Littler (17) bricht nach Darts-Rekord in Tränen aus

Luke Littler gilt als Wunderkind des Darts. Bei der Weltmeisterschaft stellte der Sportler am Samstag einen Rekord auf – und im Interview mit Sky Sports übermannen den Youngster dann die Gefühle. Er beginnt zu weinen und muss das Interview abbrechen, bevor es beginnen konnte. Mit vors Gesicht geschlagenen Händen eilt er zu seinen Eltern. "Es war einfach ein bisschen zu viel, auf der Bühne zu sprechen", meint der Brite später immer noch sichtlich ergriffen. Das Spiel sei wohl das härteste gewesen, das er je gespielt hatte. Er habe bis zum Schluss gekämpft. Und doch konnte der Teenager sich mit einem 3:1 gegen seinen Kontrahenten durchsetzen.

Lukes Gefühlsausbruch scheint angesichts des Drucks, der inmitten der WM auf ihm lastet, wohl verständlich. Der Journalistin erklärt er, dass der Druck zwar da sei, er es am Anfang aber gar nicht wahrgenommen habe: "Zu Beginn des Spiels ging es mir gut. [Aber als der Schiedsrichter sagte], dass das Spiel beginnt, konnte ich nicht mehr werfen." Gewonnen hat er trotzdem und mittlerweile liegen die Hoffnungen der britischen Darts-Fans auf dem 17-Jährigen. Mit 140,91 Punkten erzielte er den besten Satzdurchschnitt, den es je bei der WM gegeben hat. Trotz seiner Jugend gilt Luke deshalb wohl zu Recht als ernst zu nehmender Gegner und vor allem als Favorit auf den Weltmeistertitel.

Mit seinem Können und seinem jungen Alter fasziniert und begeistert Luke derzeit gleichermaßen die Darts- und die Sportwelt. Das Interesse ist groß, was auch die Statistiken von Google zeigten, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurden. Demnach war Lukes Name der, der in diesem Jahr am meisten von der Suchmaschine angefragt wurde. Von dem Internet-Giganten gab es dafür die Auszeichnung als Sportler des Jahres. Eine Ehre, die den Preisträger durchaus positiv überraschte. "Es waren ein paar verrückte Monate, aber ich hätte nie erwartet, der meistgesuchte Sportler in der Google-Suche zu sein", freute er sich gegenüber BBC.

Getty Images Luke Littler bei der Darts-WM 2024

Getty Images Luke Littler, Dartsspieler, 2024

