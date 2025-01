Darts-Weltmeister Luke Littler beeindruckte schon als Kind

Luke Littler (17) gewann am vergangenen Freitag die Darts-Weltmeisterschaft und wurde damit der jüngste Sieger in der Geschichte des Sports. Doch der heute 17-Jährige bewies schon als Kind, dass er das Zeug zu einem ganz Großen hatte. Ein Video, das unter anderem BBC zur Verfügung steht, gibt nun einen Einblick in den ganz kleinen Luke. In dem Clip steht der Brite in einer Windel vor einer Dartscheibe und wirft zielsicher eine Triple 20 – die höchste Punktzahl, die man in einem Wurf erreichen kann.

Der Darts-Profi kann sich schon seit seinem Kindesalter auf die Unterstützung seiner Eltern verlassen. Im Interview mit Sky Sports erklärte er nach seinem Sieg im Alexandra Palace: "Sie haben diese unglaubliche Reise mitgemacht – nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in meiner Jugend." Der Moment, als er mit seinen Liebsten und der Trophäe posieren durfte, sei für Luke etwas ganz Besonderes gewesen. "Sie zeigen ihre Emotionen normalerweise nicht offen. Aber als wir das Bild gemacht haben, hat ihnen das viel bedeutet", verriet der Teenager.

Im packenden Finale trat Luke gegen den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen (35) an und bezwang ihn mit 7:3. Auf der Weltrangliste steht der Sportler, der sich auch "The Nuke" ("die Kernwaffe") nennt, nun auf Platz zwei hinter seinem Landsmann Luke Humphries. Schon vor dem Duell betonte er gegenüber dem Sportsender: "Ich bin heiß auf meinen ersten WM-Titel. Offensichtlich spiele ich noch viel besser als letztes Jahr."

Getty Images Luke Littler, Darts-Profi

Getty Images Darts-Profis Michael van Gerwen und Luke Littler

