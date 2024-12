Dieser Sportler wurde im Jahr 2024 am häufigsten gegoogelt

Darts-Wunderkind Luke Littler hat einen weiteren Meilenstein in seiner jungen Karriere erreicht: Der 17-jährige Brite wurde von Google zum Sportler des Jahres gekürt. In den kürzlich veröffentlichten Statistiken war er der Sportler, der in diesem Jahr am häufigsten in die Suchmaschine eingegeben wurde. Die Bekanntgabe erfolgte in London, als Google seine jährlichen Suchtrends präsentierte. Damit überholte Luke sogar weltbekannte Stars und sorgte nun für großes Aufsehen – nicht nur in der Darts-Community, sondern in der gesamten Sportwelt.

Luke zeigte sich angesichts dieser Ehre überrascht, aber dankbar: "Es waren ein paar verrückte Monate, aber ich hätte nie erwartet, der meistgesuchte Sportler in der Google-Suche zu sein", sagte er der BBC. Er betonte seine Dankbarkeit für die Unterstützung der Fans und das wachsende Interesse am Dartssport: "Ich hoffe, meine Reise inspiriert mehr junge Menschen zum Sport." Auf den Plätzen zwei und drei der meistgesuchten Sportler standen der spanische Fußballprofi Lamine Yamal und die US-amerikanische Turnerin Simone Biles (27).

Luke, der als Wunderkind gilt, hat nicht nur im Sport, sondern auch durch seine Person für Aufsehen gesorgt: Trotz seines jungen Alters ist der ehrgeizige Teenager aus England für seine Bodenständigkeit bekannt. 2024 konnte er zehn Meisterschaften für sich entscheiden, was ihn zu einem der Favoriten für die kommenden Weltmeisterschaften macht. Auch in Deutschland ist der Brite beliebt – er wird 2025 bei der Promi-Darts-WM auf ProSieben zu sehen sein.

Lamine Yamal und Simone Biles

Luke Littler, Dartsspieler, 2024

