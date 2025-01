Promi-Darts-WM muss auf Weltmeister Luke Littler verzichten

Am Sonntag findet die große Promi-Darts-WM beim derzeit zu ProAcht umbenannten Sender ProSieben statt. Laut DWDL werden Zuschauer den Darts-Weltmeister Luke Littler, der erst am vergangenen Freitag zum Champion gekürt wurde, dort allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Das hat wohl auch einen ganz bestimmten Grund: Da das Ausnahmetalent 17 Jahre alt und damit noch nicht volljährig ist, ist es ihm nicht erlaubt, nach 23 Uhr noch auf einer Bühne zu stehen.

Bei dem heiß erwarteten Wettkampf kämpfen je ein Promi und ein Profispieler in Duos gegen ihre Mitstreiter. Laut des Blatts sehen die Kombinationen folgendermaßen aus: Comedian Simon Gosejohann (48) bildet ein Team mit dem dreifachen WM-Sieger Michael van Gerwen, ebenso wie Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Peter Wright. Ebenfalls mit von der Partie sind Schlagersängerin Vanessa Mai (32) und der kürzlich noch amtierende Weltmeister Luke Humphries sowie der ehemalige Fußballer Patrick Owomoyela zusammen mit Steven Bunting. Das Schlusslicht bilden Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (36) und Martin Schindler.

Dass der Brite nicht bei der großen Show am Sonntag anwesend sein wird, könnte wohl einige Fans enttäuschen – er wird möglicherweise aber eh noch mit dem Feiern seines jüngsten Erfolges beschäftigt sein. Luke schrieb am Freitag nämlich Geschichte: Mit gerade einmal 17 Jahren besiegte er seinen Gegner Michael, der als eine der dominantesten Persönlichkeiten im Dart gilt, mit einem 7:3. Damit wurde er zum jüngsten Weltmeister des Sports und erhielt neben dem Titel und einer Trophäe auch noch ein Preisgeld in Höhe von 581.000 Euro.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der dreifache WM-Sieger Michael van Gerwen

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Littler im Januar 2025

Anzeige Anzeige