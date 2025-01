Comedy, Horror & Co.: Diese Filme laufen im Januar neu an

Wer im Januar vor den kalten Temperaturen in die Wärme der Kinosäle flüchten will, bekommt wieder einiges geboten. Direkt zu Beginn des Jahres starten nämlich einige heiß ersehnte Blockbuster. Los ging es schon vor wenigen Tagen mit den Deutschland-Premieren von Robbie Williams' (50) speziellem Biopic "Better Man" und dem Horrorfilm "Nosferatu – Der Untote". Zusätzlich kommt in wenigen Tagen das Drama "We Live in Time" ins Kino. Darin erzählen Florence Pugh (29) und Andrew Garfield (41) eine tragische Liebesgeschichte, bei der sicherlich einige Taschentücher verbraucht werden. Ende des Monats startet dann auch "Der Brutalist" auf deutschem Boden – das Historiendrama räumte gerade erst bei den Golden Globes ab und gilt als heißer Oscar-Kandidat.

Natürlich werden in den kommenden Wochen auch deutsche Filme für Unterhaltung sorgen. Unter anderem startete Anfang Januar die Komödie "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!". Mitte des Monats folgt dann der Spielfilm "Leben ist jetzt – Die Real Life Guys", der die mitreißende Geschichte der Zwillinge Philipp (✝23) und Johannes Mickenbecker erzählt. Die Handlung beschäftigt sich zum einen mit der YouTube-Laufbahn der beiden und befasst sich zum anderen aber auch mit Philipps schwerer Krebserkrankung. Nostalgiker und Familien können sich dazu das Abenteuer "Die drei ??? und der Karpatenhund" auf der Leinwand anschauen. Ende des Monats dürfen Kinofans sich dann noch über Filme wie das Drama "Babygirl" mit Nicole Kidman (57) und das Boxerdrama "Uppercut" freuen.

Das ist aber nur der Anfang des Kinojahres 2025. In diesem Jahr erwartet das Publikum noch einige Highlights. Zunächst fährt Disney wieder einige Realverfilmungen auf: Im März kommt "Schneewittchen" ins Kino und im Mai soll "Lilo und Stitch" folgen. Auch Marvel legt wieder nach, denn schon im Februar startet der vierte Captain America-Film "Brave New World". Zum Ende des Jahres wartet dann noch ein echtes Highlight: Avatar 3: Fire and Ash soll im Dezember die Kinos aufmischen. Darüber hinaus dürfen Fans sich über die Rückkehr altbekannter Gesichter freuen. Zum einen kehrt Renée Zellweger (55) in Bridget Jones: Verrückt nach ihm zurück. Und zum anderen meldet sich das Saw-Franchise mit seinem elften Teil – allerdings gibt es hier noch kein festes Premierendatum.

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

Disney Anthony Mackie als Captain America in "Captain America: Brave New World"

