Fans lieben Florence Pugh und Andrew in "We Live in Time"

Mit "We Live in Time" kommt gleich zu Beginn des Jahres eine ganz große Liebesgeschichte in die Kinos. Die Hauptrollen spielen Florence Pugh (29) und Andrew Garfield (41). Die beiden Schauspieler verkörpern ein Paar, das ein echtes Bilderbuchleben zu führen scheint. Doch dann erkrankt die junge Ehefrau und Mutter unheilbar an Krebs. Die Emotionalität der Geschichte und der Charme der Charakter ergreifen die Fans schon jetzt. In den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer wird schnell deutlich, dass die Zuschauer den Film kaum erwarten können. "Man weiß, dass ein Film absolut umwerfend sein wird, wenn schon der Trailer einen fast zum Weinen bringt", meint ein überzeugter User. Ein anderer schreibt: "Jedes Mal, wenn ich den Satz 'Es ist okay, nicht okay zu sein' höre, bin ich kurz davor, zusammenzubrechen. Wahrscheinlich ist es der stärkste Satz der Welt, vor allem für diejenigen, denen es nicht gut geht."

Was die Fans ebenfalls überzeugt, ist die Besetzung des Films. Florence und Andrew sind für viele offenbar das perfekte Leinwandpaar. "Heilige Sche*ße, ein A24-Film mit Florence Pugh und Andrew Garfield?", lautet ein begeisterter Kommentar. "Sie mussten wirklich zwei der unglaublichsten Schauspieler besetzen, deren Tränen immer so eindrucksvoll sind. Mein Herz ist gebrochen, aber ich werde mich für Florence und Andrew hineinsetzen", schwört ein weiterer. Wenn der Film also hält, was der Trailer verspricht, könnte "We Live in Time" ein echter Kino-Hit werden.

Dass Florence und Andrew auf der Leinwand offenbar sehr authentisch wirken, könnte daran liegen, dass die beiden sich bestens verstehen. Im Oktober dachte die 28-Jährige an die Zeit mit ihren Kollegen am Set zurück und machte sehr deutlich, wie sehr sie ihn schätzt. "Danke, Andrew. Ich werde für immer von dem, was wir gemeinsam geschaffen haben, und von der Künstlerin, die ich dank dir jeden Tag sein will, beflügelt sein", schrieb Florence bei Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh und Andrew Garfield, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige