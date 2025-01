Chynna Phillips zieht wieder mit Billy Baldwin zusammen

Chynna Phillips (56) und Billy Baldwin (61) sind nach einer kurzen Phase des getrennten Wohnens offensichtlich wieder unter einem Dach vereint. Die Sängerin, die seit 1995 mit dem Schauspieler verheiratet ist, hatte zuvor in einem YouTube-Video erklärt, dass sie und Billy in verschiedenen Häusern leben würden, da sie eine "Allergie gegeneinander" entwickelt hätten. Nun hat sie diese Entscheidung revidiert und betont in einem aktuellen Video, dass es eine "sehr unkluge und destruktive Entscheidung" gewesen sei, ihre Wohnsituation zu ändern. "Das löst unser Problem mit der Allergie nicht", scherzt sie und fügt hinzu, dass ihre "neue Medizin" aus Kommunikation, Sanftheit, Toleranz und mehr Verspieltheit bestehe.

In den vergangenen Wochen habe sich die Beziehung der beiden deutlich verbessert, berichtet Chynna weiter. Ihr Ehemann sei ein "fantastischer Mitbewohner" geworden und habe begonnen, mehr zu lachen und das Leben spielerischer zu nehmen. Die beiden lebten zuvor in verschiedenen Städten in Südkalifornien – Chynna in Santa Barbara, Billy in Beverly Hills. Doch regelmäßig hätten sie sich zu Therapiesitzungen, Date-Nights und Treffen mit ihren drei erwachsenen Kindern – Jameson, Brooke und Vance – getroffen. Trotz der vorübergehenden Phase des Abstands betont das Paar, dass ihre Liebe nie infrage stand. "Wir genießen es, zusammen zu sein", erklärte Chynna bereits damals.

Das Paar, das drei erwachsene Kinder miteinander hat, gab in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in seine Ehe. Bereits 2010 hatte Chynna kurzzeitig die Scheidung eingereicht, zog den Antrag jedoch zurück, weil sie gemerkt hatte, wie sehr sie Billy vermisste. Ihre Liebe zueinander scheint auch nach fast 30 Jahren Ehe unerschütterlich. In einem früheren Video sagte Billy zu seiner Frau: "Ich liebe dich, ich unterstütze dich und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen." Mit ihrer Offenheit zeigen die beiden, dass jede Beziehung Arbeit erfordert – besonders dann, wenn Gegensätze aufeinandertreffen.

Instagram / chynna_phillips William Baldwin und Chynna Phillips, Oktober 2024

Instagram / chynna_phillips William Baldwin und Chynna Phillips, Schauspieler und Sängerin

