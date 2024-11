Chynna und Billy Baldwin leben räumlich getrennt voneinander

Seit 29 Jahren sind William "Billy" Baldwin (61) und Chynna Phillips (56) verheiratet – 2025 feiert das Paar sein 30. Ehejubiläum. Doch wie die Sängerin in einem neuen Video auf YouTube verrät, scheinen die zwei aktuell etwas "allergisch" aufeinander zu reagieren, weshalb sie vorübergehend voneinander getrennt leben. "Billy und ich sind irgendwie in dieser neuen Art von Arrangement, das für mich wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, ob es für Billster funktioniert, aber ich bin wirklich glücklich mit dem, was wir tun", erklärt sie. Während die "Jewel in My Crown"-Interpretin in Santa Barbara wohnt, lebt ihr Gatte in Beverly Hills.

Aktuell sei diese Art der Wohnsituation nur eine Art "kleiner Testlauf", um zu schauen, welche Auswirkungen es auf ihre Beziehung hat. Trotz getrennter Lebensräume verbrächte das Ehepaar aber nach wie vor seine Stunden miteinander: "Währenddessen haben wir gemeinsame Datenights, wir haben Therapie, wir essen mit den Kindern zu Abend, und wir gehen an den Strand oder ins Museum." Chynna und Billy übernachten auch beieinander, aber auf diese Art setzen sie sich eben nicht diesem 24/7-Zusammensein aus – und bereits jetzt scheint die Beauty den Vorteil darin zu erkennen. "Ich glaube wirklich daran, denn wir genießen die Gesellschaft des anderen", gibt die Dreifachmama zu verstehen und betont, dass sie und der Gossip Girl-Darsteller "wahnsinnig verliebt sind, wirklich gerne zusammen sind", ihre Ehe schätzten und sich "niemals trennen wollen". Eben genau aus diesem Grund hätten sie die Entscheidung getroffen, zeitweise ein wenig Abstand zu nehmen.

Trotz ihrer starken Gefühle füreinander durchlebten Chynna und Billy eine schwere Phase. "Wir haben eine großartige Ehe, aber in den letzten Jahren hatten wir definitiv die schwersten Jahre. Es war ein echter Kampf", erklärte 56-Jährige zu Beginn des Jahres. Laut OK! erklärte sie, dass die beiden manchmal nicht die gesündeste Beziehung hätten. "Billy ist mein Lebenspartner. Er ist derjenige, mit dem ich die gesündeste Beziehung haben möchte ... aber manchmal habe ich das nicht. Oft habe ich das nicht, weil ich das Boot nicht ins Wanken bringen will oder ich will ihn nicht in schlechte Stimmung versetzen", erklärte sie. Doch dadurch, dass sie versuche, seine Gefühle zu schonen, verursache die gebürtige Kalifornierin nur mehr Schwierigkeiten.

Instagram / chynna_phillips William Baldwin und Chynna Phillips, Oktober 2024

Instagram / chynna_phillips William Baldwin und Chynna Phillips, Schauspieler und Sängerin

