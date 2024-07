Chynna Phillips machte ihrem William zuerst einen Antrag!

Im nächsten Jahr werden Chynna Phillips (56) und William Baldwin (61) ihr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. In einem aktuellen Video auf ihrem Channel "California Preachin'" erinnert sich Chynna nun zurück an den Beginn ihrer langjährigen Beziehung. Denn vor ihrer eigentlichen Verlobung machte die Sängerin dem Schauspieler einen Antrag – mit einem Ring aus Alufolie! Leider lief der nicht besonders gut, wie sie jetzt verrät. "Er hat nein gesagt. Nun, er hat nicht nein gesagt, er sagte nur: 'Oh, du bist so süß. Das ist so süß von dir.' Und ich war untröstlich, wütend und angewidert, alles in einem Gefühlsball. Ich fühlte mich sehr niedergeschlagen", meint sie ehrlich.

Wie sie in dem Video weiter erklärt, sei es ihr unglaublich peinlich gewesen, von ihrer großen Liebe einen Korb kassiert zu haben. Ihr gescheiterter Antrag führte dazu, dass zwischen ihr und dem Gossip Girl-Darsteller "jahrzehntelang Macht- und Kontrollprobleme" herrschten. Chynna hatte sich damals gefühlt, als würde William ihr die Ehe vorhalten, wie einem Hund die Leckerlis: Er erzählte ihr, sie sei "die Eine für ihn", und doch machte er ihr jahrelang keinen Antrag. Schließlich heirateten die beiden im September 1995 und sind mittlerweile Eltern von drei Kindern.

Doch auch die beiden Turteltauben erlebten in ihrer Ehe schon einige Hürden. Im April sprach das Gesangstalent noch in einem anderen Video ihres Kanals über die Kommunikationsprobleme, die das Paar während eines großen Umzugs durchlebte. Wie sie selbst schilderte, haben die beiden die Tendenz, "sich in eine Art Spirale zu begeben", die sich so lange dreht, bis einer von beiden explodiert. Auch davor soll es schon längere Perioden voller Streitereien gegeben haben – sogar so sehr, dass sie sechs Monate lang getrennt lebten.

Getty Images Chynna Phillips und William Baldwin, Ehepartner

Getty Images Chynna Phillips und Billy Baldwin, 2003

