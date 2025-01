Kurz vor Handball-WM: Andreas Wolff soll Papa geworden sein

Ist das Baby von Andreas Wolff mittlerweile auf die Welt gekommen? Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Samira erwartet der Sportler Nachwuchs. Laut Berichten von Bild habe das Kind des Handballstars heute das Licht der Welt erblickt – nur kurz vor Beginn der Handball-WM. "Wir freuen uns sehr. Um meiner Familie die notwendige Ruhe zu ermöglichen und mir die Möglichkeit zu geben, den Fokus auf Familie und Sport zu erhalten, bitten wir, unsere Privatsphäre zu respektieren", erklärte Andreas dem Blatt zu Beginn der Woche.

Im Moment bereitet sich der Torwart der deutschen Nationalmannschaft auf die Spiele in Dänemark, Kroatien und Norwegen vor. Die Geburt habe der Nationaltorwart im Vorfeld mit dem Deutschen Handballbund abgesprochen. Heute Abend steht schon die nächste Challenge für den frisch gebackenen Vater an: In Flensburg findet das Spiel gegen Brasilien statt. Noch ist unklar, ob Andreas dabei sein wird. Als Ersatz für ihn wären zwei weitere Torhüter möglich.

Die Handball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Januar bis zum 2. Februar statt. Andreas wird am 15. Januar das erste Mal eingesetzt: Deutschland wird gegen Polen spielen. Sein Privatleben hält der 33-Jährige aber aus der Öffentlichkeit heraus. Auch über seine Beziehung zu Samira ist nicht viel bekannt. Pärchenbilder sind eher eine Ausnahme. Das Paar wohnt gemeinsam in Polen.

Getty Images Szene bei der Handball-WM 2019 im Spiel Deutschland gegen Spanien

Andreas Wolff bei der Handball-WM 2019

