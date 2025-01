Handballstar Andreas Wolff erwartet vor WM noch Nachwuchs

Dieses kleine Glück wird ihn wohl noch mehr motivieren! Wie Bild berichtet, erwartet der deutsche Handballspieler Andreas Wolff mit seiner Lebensgefährtin Samira ein Baby – und das soll noch vor der Handball-WM in Dänemark, Kroatien und Norwegen auf die Welt kommen. "Wir freuen uns sehr. Um meiner Familie die notwendige Ruhe zu ermöglichen und mir die Möglichkeit zu geben, den Fokus auf Familie und Sport zu erhalten, bitten wir, unsere Privatsphäre zu respektieren", gibt der Sportler gegenüber dem Blatt preis.

Sehr viel mehr Infos lässt sich der Sportler also nicht entlocken. Laut Informationen des Onlinemagazins wird der Spross in den kommenden Tagen das Licht der Welt erblicken. Für den Torwart der deutschen Handballnationalmannschaft eine aufregende Zeit – immerhin bereitet er sich aktuell mit seinem Team auf die Weltmeisterschaft vom 14. Januar bis 2. Februar vor. Am 15. Januar wird es dann für die Deutschen das erste Mal ernst – da ist nämlich der WM-Start gegen Polen.

Über die Beziehung von Andreas und seiner Samira ist nicht sonderlich viel bekannt. Beide halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Auch gemeinsame Bilder sind rar. Bekannt ist nur, dass die zwei zusammen in Polen wohnen. Nur ab und zu zeigt Andi mal ein paar Einblicke in seinen Alltag, wenn er zum Beispiel ein Reel aus seinem Home-Gym mit seinen Fans auf Instagram teilt.

Getty Images Andreas Wolff

Getty Images Andreas Wolff, deutscher Handballtorwart

