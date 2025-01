Andreas Wolff kehrt kurz nach Geburt zur Handball-WM zurück

Andreas Wolff (33) wurde am Donnerstag Vater eines kleinen Sohnes. Viel Zeit, um mit seiner Partnerin Samira das Babyglück zu genießen, hat der Handball-Torwart allerdings nicht, denn er soll bereits am Samstag wieder auf dem Feld stehen. Laut Bild verkündete der Bundestrainer Alfred Gíslason dies bei der Team-Präsentation am Freitag. "Es ist klar, dass er spielt und auch anfängt", versprach Alfred. Das finale Testspiel vor dem WM-Start ist gegen Brasilien und findet in der Barclays Arena in Hamburg statt.

Beim ersten Spiel gegen den südamerikanischen Riesen am Donnerstag pausierte Andreas noch, da Samira erst am Vormittag ihren gemeinsamen Nachwuchs in Kiel zur Welt brachte. "Wir freuen uns sehr. Um meiner Familie die notwendige Ruhe zu ermöglichen und mir die Möglichkeit zu geben, den Fokus auf Familie und Sport zu erhalten, bitten wir, unsere Privatsphäre zu respektieren", bat der Torwart laut dem Blatt zu Beginn der Woche.

Allgemein ist über das Privatleben des 33-Jährigen wenig bekannt. Auf Instagram teilt er fast ausschließlich Bilder zu seinem Job als Handballprofi. Andreas und Samira sollen gemeinsam in Polen wohnen – ob das einen Interessenkonflikt darstellen könnte? Am 15. Januar spielt der Torwart nämlich im ersten deutschen WM-Spiel gegen die Mannschaft des Landes.

Getty Images Andreas Wolff bei der Handball-EM 2024

Getty Images Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei Olympia 2024

