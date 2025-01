Tom Hollands Vater verrät Details zur Verlobung mit Zendaya

Ist das nun die offizielle Bestätigung für die Verlobung von Tom Holland (28) und Zendaya Coleman (28)? Immerhin plaudert der Vater des Schauspielers, Dominic Holland, nun nähere Details über die Verlobung seines Sohnes und seiner Schwiegertochter in spe aus. "Tom war, wie ihr inzwischen wisst, unglaublich gut vorbereitet", schreibt er in einem Blogpost auf Patreon und fügt hinzu: "Er hatte einen Ring gekauft. Er hatte mit ihrem Vater gesprochen und die Erlaubnis erhalten, seiner Tochter einen Antrag zu machen. Tom hatte alles geplant... Wann, wo, wie, was er sagen und was er anziehen sollte."

In seinem Blogbeitrag teilt Dominic, der selbst seit Jahrzehnten mit seiner Frau Nikki verheiratet ist, auch einen Vergleich zu seinem eigenen Heiratsantrag: Damals hatte er weder einen Ring gekauft noch um die Zustimmung der Eltern seiner heutigen Frau gebeten. Dominic betont außerdem, dass er großes Vertrauen in die Beziehung von Tom und Zendaya habe. Trotz der Herausforderungen ihres Ruhms sei er überzeugt, dass die beiden ihre Partnerschaft weiterhin mit Sorgfalt meistern werden.

2017 lernten sich Tom und Zendaya am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Vor wenigen Tagen bestätigte dann ein Insider, dass sich die Schauspieler verlobt haben sollen. Doch der Vater der 28-Jährigen dementierte diese Gerüchte und ärgerte sich gegenüber Daily Mail über die Gerüchte. "Das war ein Haufen Unsinn, der von TMZ verbreitet wurde", stellte Kazembe Ajamu Coleman klar. Tom und Zendaya haben sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

