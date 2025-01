Überraschung: Schauspielerin Caro Cult wird erstmals Mama

Caro Cult (30) überraschte ihre Fans mit niedlichen Neuigkeiten: Die Schauspielerin erwartet ihren ersten Nachwuchs! Das gab sie jetzt mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. "Ihr könnt euch vorstellen, dass ich länger darüber nachgedacht habe, ob ich dieses kleine Wunder mit der Welt teile", schrieb sie zu einer Reihe von Schnappschüssen, auf denen die "Für Jojo"-Darstellerin stolz ihren schon deutlich erkennbaren Babybauch präsentiert, und fügte hinzu: "Aber diese Reise ist das Magischste, was ich bisher als Frau erleben durfte und es gehört jetzt einfach zu mir."

Der Beitrag der 30-Jährigen beinhaltet ebenso Aufnahmen, die sie bei der Premiere der neuen Comedyserie "Gerry Star" zeigen, zu der sie ihre Babykugel erstmals öffentlich ausführte. "Danke an die Presse und Fotografen, die diesen Moment für mich sehr sanft gemacht haben", betonte Caro, bevor sie ihren Fans versprach, sie auf die bevorstehende Reise mitzunehmen und die vergangenen Monate mit ihnen zu teilen. "Mit diesem Schritt beginnt auch die größte Verantwortung und ich möchte mein Bestes geben", schloss der "Biohackers"-Star ab.

Mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs krönen Caro und ihr Ehemann Alexander ihre Liebe. Das Paar verlobte sich im Sommer 2022, war in der darauffolgenden Zeit allerdings beruflich zu sehr eingespannt, um sich das Jawort zu geben. Im Mai vergangenen Jahres verkündete die gebürtige Hannoveranerin dann aber voller Stolz im Netz: "Verliebt, verlobt, verheiratet! Wir können unser Glück nicht in Worte fassen! [...] Man sagt, nichts ist perfekt, aber das hier hat sich danach angefühlt. Ich liebe dich so sehr, Alexander!"

ActionPress / Jeremy Knowles / Future Image Caro Cult bei der Premiere von "Gerry Star", Januar 2025

ActionPress / AEDT Caro Cult und ihr Ehemann Alexander im Juni 2024

