"Ich liebe dich": Caro Cult hat ihren Alexander geheiratet!

Caro Cult (29) schwebt auf Wolke sieben! Die Schauspielerin hat ihren langjährigen Partner Alexander standesamtlich geheiratet. Diese freudige Nachricht verkündet die frischgebackene Ehefrau mit einigen Fotos auf ihrem Instagram-Account. "Verliebt, verlobt, verheiratet! Wir können unser Glück nicht in Worte fassen!", schreibt die Beauty und schwärmt auf liebevolle Weise: "Man sagt, nichts ist perfekt, aber das hier hat sich danach angefühlt. Ich liebe dich so sehr, Alexander!" Die Feierlichkeiten fanden "im privaten Kreis" statt.

Gegenüber Bunte verrät die 29-Jährige zudem einige Details über ihr Hochzeitswochenende. "Wir hatten ein Haus am Meer nicht allzu weit von Berlin gemietet und haben uns da eine wirklich schöne Zeit mit unseren engsten Freunden und Verwandten gemacht", plaudert Caro aus und enthüllt, dass sie sogar einen großen Dreh für ihren Liebsten pausierte: "Ich habe die Produktion darum gebeten, mir fünf Tage freizugeben, damit ich in Ruhe heiraten kann." Alles in allem sei der besondere Tag des Paares "ganz entspannt und einfach schön" gewesen. Die "Für Jojo"-Darstellerin fasst zusammen: "Es war genau so, wie wir es uns erträumt haben."

Caro und ihr Liebster Alexander sind bereits seit zwei Jahren verlobt. Eigentlich sollte die Hochzeit bereits vor rund einem Jahr stattfinden. "Wir wollten schon letztes Jahr heiraten, aber da war ich beruflich so eingespannt, dass wir die Hochzeit auf dieses Jahr verschoben haben", erklärt die gebürtige Hannoveranerin ebenfalls gegenüber dem Medium.

Anzeige Anzeige

Instagram / carocult Caro Cult und ihr Verlobter im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Caro Cult auf dem Riani Cruise Fashion Festival in Düsseldorf im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Caro im engsten Kreis ihre Hochzeit gefeiert hat? Klasse! Ich finde es toll, dass sie unter sich sein wollten. Na ja. Ich hätte eine große Feier besser gefunden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de