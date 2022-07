"Liebe meines Lebens": Schauspielerin Caro Cult ist verlobt!

Caro Cult (28) hat Ja gesagt! Die Schauspielerin dürfte vor allem den Fans von deutschen Komödien ein Begriff sein. Sie war in "High Society", "Gut zu Vögeln" oder auch in "Nightlife" an der Seite von Elyas M'Barek (40) und Frederick Lau (32) zu sehen. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es für die gebürtige Hannoveranerin wie am Schnürchen: Caro hat sich jetzt mit ihrem Freund verlobt!

Via Instagram teilte die 28-Jährige die süßen Nachrichten mit ihren Fans. An der Côte d'Azur in Frankreich hatte ihr Partner um Caros Hand angehalten. Den Klunker präsentierte sie auf niedlichen Turtelbildern stolz ihren Followern. "Du bist die große Liebe meines Lebens, mein bester Freund, meine schmutzigste Fantasie, die Schmetterlinge in meinem Bauch", schwärmte die Darstellerin von dem Mann an ihrer Seite.

In der Kommentarspalte freuen sich neben ihren Fans auch noch zahlreiche Promis. Unter anderem Schauspielerin Lisa-Marie Koroll (24) und Radsportlerin Kristina Vogel (31) gratulierten. Ines Anioli meldete sich ebenfalls zu Wort. "Freu mich so für euch!", schrieb die Komikerin.

Anzeige

Getty Images Caro Cult auf dem Riani Cruise Fashion Festival in Düsseldorf im Juli 2022

Anzeige

Instagram / carocult Caro Cult und ihr Verlobter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / inesanioli Ines Anioli, Podcasterin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de