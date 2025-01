Patrick Mahomes' Snackgewohnheit nervt Frau Brittany sehr

Patrick Mahomes (29), der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, hat in einem Interview mit People ein kleines Alltagsdetail enthüllt, das seine Frau, Brittany Mahomes, gelegentlich zur Verzweiflung treibt. Er liebt es, abends im Bett Doritos zu snacken – ein tägliches Ritual, das bei der dreifachen Mutter für Augenrollen sorgt. Patrick erklärte dazu: "Es ist nicht das Essen selbst, sondern das Knistern der Packung, das sie stört, besonders wenn sie schläft." Der Footballprofi verriet außerdem, dass er es mittlerweile zu einer wahren Perfektion entwickelt habe, den Snack geräuschlos zu genießen – eine Fähigkeit, die er sich zum Wohlbefinden der Familie angeeignet hat.

Der 29-jährige Sportler, der mit seiner Frau erst im Januar ihr drittes gemeinsames Kind, Töchterchen Golden Raye Mahomes, willkommen geheißen hat, sprach im Interview auch darüber, dass Doritos ein absoluter Familienfavorit sind. Besonders sein Sohn Bronze sei verrückt nach den Chips, auch wenn Patrick darauf achtet, dass der Kleine seinen Appetit auf das Abendessen nicht verliert. Neben seiner Liebe zu Snacks sprach der zweimalige Super-Bowl-Champion über seine aktuelle Zusammenarbeit mit Doritos zur Neuauflage der legendären "Crash the Super Bowl"-Kampagne. Hier konnten Fans an der "Think you can make a better Ad"-Challenge teilnehmen. Gemeinsam mit einigen Kollegen wählt Mahomes die besten Einreichungen aus, die während der Playoffs ausgestrahlt werden.

Abseits des Spielfelds und seiner Verpflichtungen zeigt sich Patrick von seiner entspannten, familiären Seite. Die Mahomes führen offenbar ein bodenständiges Leben abseits des großen Trubels, das von gemeinsamen Familienmomenten geprägt ist. Brittany, die oft auf Social Media Einblicke in ihren Alltag gibt, lernte Patrick schon in der Highschool kennen, und seither meistert das Paar gemeinsam Karriere, Familie und Öffentlichkeitsdruck. In Interviews betont der Quarterback immer wieder, wie wichtig ihm diese privaten Augenblicke abseits seiner Rolle als Sportikone seien – sei es beim geräuschlosen Snacken oder inmitten der lebhaften Doritos-Pläne mit seinen Kindern.

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Carolina Panthers

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder im September 2024

