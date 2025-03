Patrick und Brittany Mahomes feiern dritten Hochzeitstag

Patrick Mahomes (29) und seine Frau Brittany (29) zelebrierten ihren dritten Hochzeitstag – und zwar auf ganz romantische Art. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs teilte in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss von Brittany während eines romantischen Candle-Light-Dinners. In einem eleganten schwarzen Oberteil, schimmernden, dunkelblauen Jeans und einem Getränk in der Hand lächelt sie happy in die Kamera. "Drei Jahre", schrieb Patrick zu dem Bild und fügte ein paar Herzchen hinzu. Brittany gewährte ebenfalls Blicke hinter die Kulissen und zeigte unter anderem den Weg aus weißen Rosenblättern und Kerzen, der zum festlich dekorierten Tisch führte.

Die Feier fand in einem privaten Raum statt, der mit vielen Details perfekt auf den Anlass abgestimmt war. Auf einem personalisierten Menü war der Schriftzug "Alles Gute zum Jahrestag, Patrick und Brittany" zu lesen. Die 29-Jährige teilte außerdem einen Schnappschuss von Patrick, wie er durch den romantischen Kerzengang zur Tafel schreitet, sowie ein Video von ihrem floral dekorierten Drink. Ein Teller mit frischen Erdbeeren zum Dessert rundete den romantischen Date-Abend perfekt ab.

Patrick und Brittanys Liebesgeschichte könnte schöner nicht sein: Die zwei hatten sich bereits in ihrer Schulzeit kennengelernt und sind seitdem ein unzertrennliches Team. 2021 kam ihre erste Tochter Sterling zur Welt. Nach ihrer Hochzeit 2022 kam ihr Sohn Bronze dazu, vor rund acht Wochen dann das dritte Kind, Töchterchen Golden Raye. Ob sie noch weiteren Nachwuchs planen, bleibt abzuwarten. In einem Interview mit TMZ erklärte der Sportler: "Wir hatten immer drei Kinder im Plan, und jetzt sehen wir erst einmal, wohin der Weg uns führt."

Instagram / patrickmahomes Brittany Mahomes im März 2025

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes im März 2025

