Wieder im Gym: Brittany Mahomes zeigt ihren After-Baby-Body

Brittany Mahomes (29) begeistert ihre Fans mit einem neuen Fitness-Update auf Instagram. Die Ehefrau von NFL-Star Patrick Mahomes (29), die gerade erst vor zwei Monaten ihr drittes Kind Golden Raye zur Welt brachte, zeigte in ihrer Story ihren beeindruckenden After-Baby-Body. In einem leuchtend pinken Trainings-Outfit, bestehend aus Sport-BH, Leggings und passenden Sneakers, posierte sie vorm Spiegel in ihrem Heimstudio. Mit einem Augenzwinkern fragte sie: "Wie viel Pink ist zu viel?" Obendrein teilte die frühere Fußballspielerin auch ein Video in ihrer Story, in dem sie mit ihrem zweijährigen Sohn Bronze (2) trainiert, ihn in die Höhe wirft und wieder auffängt.

Der jüngste Nachwuchs der Mahomes-Familie erblickte im Januar das Licht der Welt, nur wenige Wochen bevor Patricks Team, die Kansas City Chiefs, im Super Bowl knapp den Philadelphia Eagles unterlag. Brittany und ihr Mann, die bereits Tochter Sterling Skye (4) und Sohn Bronze haben, teilen regelmäßig Updates über ihre wachsende Familie: Brittany, die früher selbst als Profifußballerin aktiv war, präsentierte jüngst sogar superstolz das Kinderzimmer ihrer zweiten Tochter.

Patrick und Brittany verbindet eine lange Geschichte, die in ihrer gemeinsamen Jugend begann. Die Highschool-Lieblinge verlobten sich 2020 während der Super-Bowl-Ring-Zeremonie seines Teams. Schon im Folgejahr wurde Tochter Sterling geboren, die auch das Blumenmädchen bei der Hochzeit des Paares im März 2022 war. Darauf folgten die Geburten von Bronze und Golden. Ob es in Zukunft ein viertes Baby geben wird, verriet die Familienmutter laut Page Six während einer Pressekonferenz: "Mein Ziel waren immer drei. Wir haben also drei gehabt. Wir werden eine Weile dabei bleiben und dann sehen, ob wir später noch ein weiteres Kind bekommen möchten."

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Ex-Fußballspielerin

Instagram / patrickmahomes Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling, Halloween 2024

