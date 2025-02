Neuanfang? Patrick Mahomes präsentiert seine neue Frisur

Patrick Mahomes (29) hat das Ende seiner ikonischen Mohawk-Frisur eingeläutet und überrascht mit einem völlig neuen Look. Auf aktuellen Fotos, die von einem Familienevent stammen, zeigt sich der Quarterback der Kansas City Chiefs mit kürzerem Haar – ein klarer Stilbruch zu seiner bisherigen Markenzeichen-Frisur. Die Fans reagierten auf Plattformen wie X begeistert und spekulierten bereits, was dieser Schritt für die NFL-Saison bedeutet. Die Veränderung kommt kurz nach der Niederlage beim Super Bowl am 9. Februar gegen die Philadelphia Eagles, was die Neugier auf Patrick Mahomes' kommende Spielzeit zusätzlich anheizt.

Bereits in der Netflix-Dokumentation "Quarterback" hatte Patrick angedeutet, dass ein neuer Haarschnitt bevorstehen könnte. "Die Frisur ist nächstes Jahr weg. Nächstes Jahr trage ich eine andere Frisur", erklärte er damals seinem Trainer Bobby Stroupe. Mit drei Kindern im Haus, darunter der erst kürzlich im Januar geborene Sprössling Golden Raye, deutete Patrick an, dass die Mohawk-Frisur womöglich nicht so recht zum Alltagsleben eines Vaters passe. Zusammen mit seiner Frau Brittany Mahomes, mit der er seit 2022 verheiratet ist, genießt Patrick aktuell die Vaterrolle und setzt gleichzeitig erste Zeichen für einen frischen Start auf und abseits des Spielfelds.

Frisurenwechsel sind in der NFL-Szene nichts Ungewöhnliches. Patrick ist mit seinem neuen Look also nicht allein. Sein Quarterback-Kollege Joe Burrow (28) von den Cincinnati Bengals sorgte im Sommer letzten Jahres mit einem platinblonden Buzzcut für Aufsehen. Während Joe eine Wette mit einem Mitspieler als Grund angab, betont Patricks Entscheidung vielmehr den Wunsch nach einer neuen Phase in seinem Leben – als Sportler und Vater. Fans sehen darin weniger ein modisches Update, sondern vielmehr eine Kampfansage. Mit neuer Frisur und frischem Fokus soll die kommende Saison zur unvergesslichen Story für Patrick werden.

Getty Images Jalen Hurts und Patrick Mahomes nach dem Super Bowl 2025

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes, Juni 2024

