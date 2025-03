So süß unterstützt Patrick Mahomes Brittany bei Shooting

Patrick Mahomes (29), Star-Quarterback und dreifacher Super Bowl-Champion, zeigt, dass seine Hände nicht nur auf dem Spielfeld wertvoll sind. Auf dem Weg zu einem Fotoshooting in einem Auto mit Ehefrau Brittany Mahomes (29) hält der 29-Jährige stolz zwei Behälter mit ihrer Muttermilch in den Händen. Brittany teilt den Moment in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Arbeitsausflug mit meinem Schatz und er hat die Ware." Das Paar ist dabei auf dem Weg zu einem gemeinsamen beruflichen Projekt, bei dem Brittany ihren ersten Werbespot dreht.

Für das Shooting wird Brittany von einem Glam-Team unterstützt, wie sie in einem weiteren Social-Media-Post mit einem Spiegel-Selfie und der Caption "Team Britts erster Werbedreh" stolz zeigt. Abseits der Kameras gewährt Brittany immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag mit Patrick und den drei gemeinsamen Kindern: Tochter Sterling Skye (4), Sohn Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III und der erst wenige Wochen alten Golden Raye Mahomes. Erst vor kurzem hatte sie ein Video von Goldens winzigen, mit Football-Motiven geschmückten Füßen geteilt, das ihre Follower vor Begeisterung schmelzen ließ.

Brittany und Patrick, die seit 2020 verheiratet sind, teilen regelmäßig private, liebevolle Einblicke in ihr Leben. Patrick schwärmte kürzlich bei einer Pressekonferenz davon, wie glücklich Brittany mit dem Nachwuchs sei: "Golden war fantastisch und schläft prima." Die Mutter nutzt ihre Social-Media-Kanäle nicht nur für familiäre Momente, sondern auch, um ihre unternehmerischen Projekte zu zeigen. Während die beiden beruflich und privat gut harmonieren, verbindet sie als Paar ein starker Zusammenhalt: Humor, Alltag und Erfolg sind bei den Mahomes' offenbar keine Gegensätze.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Bronze Mahomes und sein Papa Patrick Mahomes, September 2024

Anzeige Anzeige