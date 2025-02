NFL-Star Patrick Mahomes schwärmt von Taylor Swift

Seitdem Taylor Swift (35) und Football-Star Travis Kelce (35) im Herbst 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, sorgt die Sängerin bei Spielen der Kansas City Chiefs regelmäßig für Aufsehen. Besonders Patrick Mahomes (29), Quarterback des Teams, und seine Ehefrau Brittany scheinen sich über die neue Gesellschaft zu freuen, wie das Magazin Hello! berichtet. Patrick äußerte sich bei einer Pressekonferenz vor dem Super Bowl in New Orleans begeistert über Taylor: "Taylor Swift ist die Beste", erklärte er voller Bewunderung und scherzte, dass er sogar Fanartikel ihrer Eras Tour besitze. Ihre Anwesenheit bei den Spielen sei großartig, vor allem da sie neue Zielgruppen, wie auch seine kleine Tochter, für den Sport begeistern könne. "Es ist einfach cool zu sehen, wie Football Menschen aus allen Lebensbereichen zusammenbringt", fügte er hinzu.

Nicht nur Patrick schätzt Taylor, auch Brittany hat eine enge Freundschaft zu der Musikerin aufgebaut. Die beiden Frauen wurden bereits mehrfach zusammen in der VIP-Loge bei Chiefs-Spielen gesichtet, wo sie sich blendend zu amüsieren schienen. Im Dezember hatte Brittany sogar an einer von Taylor ausgerichteten Eras-Tour-Party teilgenommen. Doch Taylors Einfluss geht über das Stadion hinaus: Wie Patrick erzählte, habe sie den Familienalltag der Mahomes bereichert. Seine Tochter Sterling habe durch die gemeinsame Zeit mit der Sängerin Freude am Backen gefunden, nicht zuletzt dank Taylors selbstgemachten Leckereien wie Muffins und Donuts, die sie der Familie mitbringe. "Ich sage nicht, dass ich sie nicht auch esse", scherzte der Quarterback zuletzt im Podcast The Drive.

Patrick erklärte weiter, dass er Taylors Gesangstalent sogar über seine eigenen sportlichen Fähigkeiten stellen würde: "Ich meine, ich inspiriere keine Milliarden Menschen." Taylor, die seit mehr als 15 Jahren eine dominierende Figur im Musik-Business ist, scheint ihr zwischenmenschliches Talent ebenso gut einzusetzen wie ihre musikalischen Fähigkeiten. Abseits ihrer Freundschaften bleibt Taylor ein viel beschäftigter Superstar. So besuchte sie kürzlich die Grammy Awards in Los Angeles, bei denen sie allerdings leer ausging.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Getty Images Travis Kelce uund Patrick Mahomes, 2023

