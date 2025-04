Travis Kelce und Patrick Mahomes eröffnen Steakrestaurant

Travis Kelce (35) und Patrick Mahomes (29) bringen bald kulinarischen Glanz nach Kansas City. Das gemeinsame Steakrestaurant namens "1587 Prime" eröffnet im Sommer 2025 rechtzeitig vor Beginn der NFL-Saison im Loews Kansas City Hotel, wie jetzt das Magazin People berichtet. Das Restaurant verspricht außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse mit "multisensorischem Dining" und subtilen Hommagen an die beiden Sportler. So setzt sich zum Beispiel der Name "1587" aus ihren Trikotnummern zusammen. Bereits im März 2024 sorgte die Ankündigung für großes Aufsehen, und die Fans warten seitdem gespannt auf die Eröffnung.

Patrick betonte in einer Mitteilung, wie sehr er und Travis das Projekt genießen: "Es macht einfach Sinn, etwas Besonderes in unsere eigene Gemeinschaft in Kansas City zu bringen." Das Steakhouse, das zusammen mit dem renommierten Restaurantbetreiber "Noble 33" entwickelt wird, wird sich auf 10.000 Quadratmetern erstrecken und über zwei Etagen verteilt mehrere private Speisezimmer und eine beeindruckende Fleischpräsentation bieten. Travis erklärte gegenüber dem Magazin People: "Wir möchten unserer Stadt etwas zurückgeben. Kansas City liebt gutes Essen und Football, und das ist unsere Art, 'Danke' zu sagen."

Auch abseits ihrer beruflichen Erfolge ist bei den beiden Sportlern einiges los. Travis feiert nicht nur den Fortschritt des Restaurantprojekts, sondern auch sein Familienglück als "Onkel Travie". Sein Bruder Jason Kelce (37) wurde am 30. März zum vierten Mal Vater und bekam Tochter Finnley Anne mit seiner Frau Kylie (33). Während Patrick mit Frau Brittany seine eigene kleine Familie mit zwei Kindern genießt, verbinden ihn mit Travis eine langjährige Freundschaft und sportliche Partnerschaft. Dass die beiden nun ihre Begeisterung fürs Essen mit ihrer Heimatstadt teilen möchten, unterstreicht einmal mehr ihr besonderes Verhältnis zu Kansas City und den Menschen dort.

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

Getty Images Taylor Swift, Travis Kelce, Patrick und Brittany Mahomes bei den US Open im September 2024

