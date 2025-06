Brittany Mahomes verrät: Drei Kinder sind erst mal genug

Brittany Mahomes (29), Ehefrau des Footballstars Patrick Mahomes (29), hat in einer Episode des "WHOOP"-Podcasts vom 11. Juni offenbart, dass die beiden vorerst keinen weiteren Nachwuchs planen. Das Paar, das seine drei Kinder Sterling Skye (4), Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III (2) und Golden Raye (5 Monate) gemeinsam großzieht, genießt das Familienleben in vollen Zügen. "Wir sind erst einmal fertig. Drei. Ich meine, man kann zwar nie wirklich sagen 'das war's', aber drei sind alles, was ich brauche", erklärte die Mitbesitzerin von Kansas City Current im Gespräch. Dennoch schloss sie die Möglichkeit eines weiteren Kindes in der Zukunft nicht völlig aus.

Als stolze Eltern verbringen Brittany und Patrick sowohl Zeit mit der gesamten Familie als auch einzeln mit ihren Kindern. So teilte Brittany kürzlich auf Instagram eine Aufnahme, auf der Patrick sich liebevoll mit ihrer ältesten Tochter Sterling beschäftigt. Über das Bild schrieb sie, wie wichtig es sei, für jedes Kind individuelle Zeit einzuplanen. Zu besonderen Anlässen wie Muttertag oder beim Super Bowl, wo Brittany und die Kinder Patrick unterstützten, wird die enge Familienbindung besonders deutlich. Sterling, die laut ihrer Mutter ein begeisterter Fan ihres Vaters ist, verfolgt seine Spiele mit großer Aufmerksamkeit.

Das Paar, das seit Highschool-Tagen zusammen ist, legt viel Wert auf Quality Time mit der Familie. Brittany, die regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag gewährt, zeigte sich zuletzt voller Dankbarkeit für ihre Rolle als Mutter. Am Muttertag reflektierte sie: "Mutter zu sein, ist meine größte Freude." Besonders bemerkenswert ist die Balance, die sie als berufstätige Mutter meistert, während Patrick als Quarterback der Kansas City Chiefs weiterhin auf der Höhe seines Erfolgs ist. Das Paar teilt dabei stets die Freude, diese besonderen Momente gemeinsam erleben zu können.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Carolina Panthers

