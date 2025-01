Profisportler Brian Matusz soll an Überdosis gestorben sein

Vergangene Woche verstarb der ehemalige Pitcher der Baltimore Orioles, Brian Matusz, im Alter von nur 37 Jahren. Wie der Polizeibericht von Phoenix laut The Sun preisgibt, scheint die Todesursache des Ex-Baseballspielers eine Drogenüberdosis gewesen zu sein. Seine eigene Mutter, Elizabeth Matusz, habe ihn tot in seinem Haus, neben Drogenutensilien und mit weißem Schaum am Mund, gefunden. Um welche Substanz es sich dabei handelte, wurde in dem Bericht geschwärzt. Gegenüber den Beamten äußerte sie, dass ihr Sohn eine Vergangenheit mit Drogen hatte und eigentlich seit circa acht Monaten clean sei.

Neben der vermuteten Überdosis berichtete sie der Polizei, dass ihr Sohn mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. Brian soll ihr gegenüber erwähnt haben, dass er früher alles gehabt habe und "nichts mehr für ihn übrig sei." Zwei Tage vor seinem Tod brachten seine Eltern ihn mitten in der Nacht in die Notaufnahme. Dort bekam der 37-Jährige eine Empfehlung zum Psychiater, woraufhin sie versuchten, ihn in das Banner Behavioral Health Hospital in Scottsdale einzuweisen. Laut den Berichten nahm das Krankenhaus ihn nicht auf, und er ging in der Nacht alleine nach Hause.

Am nächsten Tag wurde er laut der Polizei tot aufgefunden. Der Spieler war immer angesehen bei seinen Teamkameraden. "Er war im gesamten Birdland sehr beliebt und seine Leidenschaft für den Baseball und unsere Gemeinschaft war unübertroffen", betonte sein ehemaliges Team. Zwischen 2009 und 2016 war er ein Teil der Orioles, bis er 2019 dann seine Karriere bei den Long Island Ducks beendete. "Unsere Herzen sind schwer, während wir den Verlust unseres ehemaligen Spielers Brian betrauern", betonte sein Team in dem Statement auf der offiziellen Website der MLB.

Getty Images Brian Matusz, ehemaliger Basballspieler

Getty Images Brian Matusz im März 2015

