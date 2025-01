Ehemaliger Orioles-Pitcher Brian Matusz stirbt mit 37 Jahren

Brian Matusz (✝37), der frühere Pitcher der Baltimore Orioles, ist im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Wie die Orioles in einem Statement auf der offiziellen Website der MLB bekannt gaben, verstarb Brian bereits am Dienstagmorgen. "Unsere Herzen sind schwer, während wir den Verlust unseres ehemaligen Spielers Brian Matusz betrauern", hieß es in der Mitteilung des Teams. Die genaue Ursache seines plötzlichen Todes wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Der Baseball-Pitcher, der zwischen 2009 und 2016 für die Orioles spielte, galt als beliebter Teamkamerad und war eine feste Größe im Klubhaus. "Er war im gesamten Birdland sehr beliebt und seine Leidenschaft für den Baseball und unsere Gemeinschaft war unübertroffen", betonte das Team in dem Statement und fügte hinzu: "Brians Familie und seine Angehörigen sind in dieser schweren Zeit in unseren Gedanken und Gebeten."

Brian begann seine erfolgreiche Baseball-Karriere an der University of San Diego. Dort stellte er Rekorde auf und wurde unter anderem zwei Jahre in Folge für den renommierten Golden Spikes Award nominiert. 2008 wurde er im MLB Draft an vierter Stelle von den Baltimore Orioles ausgewählt und debütierte 2009 in der Major League. In seiner MLB-Karriere bestritt er insgesamt 280 Spiele, darunter sieben Playoff-Einsätze für die Orioles in den Jahren 2012 und 2014. Nach seiner Zeit in Baltimore hatte er kurze Engagements bei den Atlanta Braves und den Chicago Cubs, bevor er in verschiedenen Minor und Independent Leagues spielte. 2019 beendete er seine Profikarriere bei den Long Island Ducks.

Getty Images Brian Matusz, Pitcher der Balitmore Orioles

Getty Images Brian Matusz im März 2015

