Den Oscars droht zum ersten Mal in 96 Jahren die Absage

Für den 3. März nehmen sich Millionen von Menschen extra nichts vor, um in Ruhe die Oscars zu verfolgen. Doch die Verleihung der berühmt-berüchtigten Goldjungen droht erstmals in 96 Jahren abgesagt zu werden! Die verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles richteten überall großes Chaos und komplette Verwüstung an. Wie The Mirror nun berichtet, soll das offizielle Oscar-Komitee um Stars wie Tom Hanks (68) und Meryl Streep (75) sich dessen bewusst sein. "Das Hauptanliegen des Vorstandes ist es, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie feiern, während viele Menschen in Los Angeles Kummer und einen unvorstellbaren Verlust erleiden", erklärte ein Insider dazu. Die Lage werde weiterhin genauestens beobachtet – eine Absage ist bislang aber noch nicht beschlossen. Die Oscar-Nominierungsfrist wurde wegen der Feuer bereits vom 17. auf den 19. Januar verlegt.

Die Verleihung findet zwar erst im März statt, dennoch seien die Waldbrände bis dahin immer noch präsent. Deshalb soll das Promi-Komitee sehr genau überlegen, ob die Oscars wirklich stattfinden sollten. "Selbst wenn die Brände in der nächsten Woche gelöscht würden, ist die Realität, dass die Stadt immer noch leidet und noch monatelang mit diesem Schmerz zu kämpfen haben wird", ordnet der Informant die schlimme Lage in Südkalifornien weiter ein. In den Flammen kamen bislang 25 Menschen ums Leben. Wegen der Flammen mussten bereits 200.000 Menschen ihre Häuser verlassen – allein am gestrigen Dienstag wurden 88.000 weitere evakuiert. Auch für Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) bestand gestern die Gefahr – durch den starken Wind drohte das Feuer in ihre Richtung zu ziehen.

Während der aktuellen Krise versuchen viele Stars zu helfen, wo sie nur können. So spendete Beyoncé (43) umgerechnet 2,4 Millionen Euro an den L.A. Fire Relief Fund. Auch viele Sportler taten Gutes: Die National Football League und ihre NFL-Teams unterstützen mit umgerechnet 4,9 Millionen Euro. Promis wie Jennifer Garner (52), die während der Brände eine gute Freundin verlor, packen in den verwüsteten Regionen zudem mit an. Auch Harry und Meghan spendeten Lebensmittel und Kleidung – und boten betroffenen Bekannten auf ihrem Anwesen zudem Unterschlupf an.

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé im März 2021

Anzeige Anzeige