Freundin von Jennifer Garner stirbt bei L.A.-Waldbränden

Seit dem 7. Januar wüten im Großraum Los Angeles schreckliche Waldbrände. Die Naturkatastrophe zerstörte bereits nicht nur Tausende Existenzen und das Zuhause von unzähligen Familien, auch Menschen kamen bereits in den Flammen ums Leben. Auch eine Freundin von Jennifer Garner (52) konnte nicht rechtzeitig vor dem Feuer fliehen, wie die Schauspielerin unter Tränen in einem Interview mit MSNBC erzählt: "Ich habe eine Freundin verloren. Sie kam nicht rechtzeitig raus."

Das Nachrichtenportal trifft die dreifache Mama zufällig auf der Straße. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen möchte sie helfen, wo sie kann. "Wir wollen unsere Hände in Arbeit stecken, wir wollen irgendwie helfen", berichtet sie aufgelöst. Es ist ihr anzusehen, wie mitgenommen sie von der Situation ist. Während mehrere Häuser ihrer Nachbarschaft den Flammen erlagen, unter anderem die Kirche, die sie regelmäßig mit ihrer Familie besuchte, blieb ihr Zuhause bisher verschont. "Mir blutet das Herz wegen meiner Freunde", sagt Jennifer und fügt hinzu, dass sie sich "fast schon schuldig fühlt", weil ihr Haus bisher nicht betroffen sei. In dieser schlimmen Zeit hofft sie auf ein Wunder. "Gott segne unsere Feuerwehrleute", gebührt sie den Menschen Respekt, die an vorderster Front gegen das Flammenmeer kämpfen.

Auch das Anwesen von Hollywoodstar Paris Hilton (43) fiel den Waldbränden zum Opfer. Ihr eigenes Haus im Fernsehen in Flammen stehen zu sehen, veranlasste die Hotelerbin dazu, über ihre gemeinnützige Organisation 11:11 Media Impact eine Notfallhilfe ins Leben zu rufen. Sie selbst spendete 100.000 Dollar und erklärte via Social Media, dass sie Spenden von bis zu weiteren 100.000 Dollar verdoppeln werde.

Getty Images Jennifer Garner im Dezember 2021

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

