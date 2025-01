Busta Rhymes nach Streit wegen Körperverletzung angeklagt

Busta Rhymes (52), seit den 1990ern einer der bekanntesten US-Rapper, steht derzeit im Fokus der Behörden. Wie Quellen TMZ berichten, soll der Musiker vergangene Woche in einen handfesten Streit mit seinem Assistenten verwickelt gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr in Brooklyn: Zunächst habe es einen verbalen Disput gegeben, der jedoch eskalierte, als der zweifache Vater seinem Mitarbeiter angeblich einen Schlag ins Gesicht versetzte. Anschließend soll Busta den Ort des Geschehens verlassen haben, während der verletzte 50-Jährige die Polizei alarmierte. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der "Touch It"-Interpret, bürgerlich Trevor Tahiem Smith Junior, sieht sich nun mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, darunter Körperverletzung dritten Grades, versuchte Körperverletzung und Belästigung. Nach Informationen des Boulevardblattes stellte sich Busta am vergangenen Dienstag der Polizei und erhielt ein sogenanntes Desk Appearance Ticket, das ihn zu einer baldigen Gerichtsverhandlung verpflichtet. Auf eine Stellungnahme des Rapmoguls warten Fans und Presse bislang vergeblich.

Der jüngste Vorfall um Busta überrascht umso mehr, da der "Breaking Point - Hoffnung stirbt zuerst"-Darsteller erst vor wenigen Tagen mit seiner Lebensumstellung positive Schlagzeilen gemacht hatte. Auf Instagram teilte er ein beeindruckendes oberkörperfreies Foto, das seine Fans in Staunen versetzte: Innerhalb eines Jahres nahm er nochmals ganze 64 Pfund – knapp 29 Kilogramm – ab. Möglich wurde diese Transformation durch ein diszipliniertes Fitness- und Ernährungsprogramm, das er mit der Unterstützung eines persönlichen Kochs und intensiven Trainingseinheiten umsetzte.

ActionPress Busta Rhymes im Juni 2023 in Los Angeles

Instagram / bustarhymes Busta Rhymes im Januar 2025