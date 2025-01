Beeindruckend: So viel hat Rapper Busta Rhymes abgenommen

Busta Rhymes (52) hat mit einem beeindruckenden Foto auf Instagram seine Fans in Staunen versetzt. Der Rapper posierte oben ohne und präsentierte dadurch eine Transformation, die beinahe unglaublich erscheint: Innerhalb eines Jahres hat er unglaubliche 64 Pfund (umgerechnet ca. 29 Kilogramm) abgenommen. Die Veränderung ist das Ergebnis eines strikten Fitness- und Ernährungsprogramms. Unterstützt durch einen persönlichen Koch, der ihn auf Tour begleitet, und durch intensives Training im Fitnessstudio, hat der 52-jährige Musiker sein Leben grundlegend umgestellt.

Seit Herbst vergangenen Jahres hat sich Busta nicht nur körperlich transformiert, sondern auch beruflich profitiert, wie TMZ berichtet. Mit seinen neuen, gestählten Bauchmuskeln und einer spürbar gesteigerten Energie konnte er sich neue Projekte sichern. So ist er unter anderem das Gesicht eines großen Weihnachtskampagnen-Spots von Walmart geworden. Freunde und Nahestehende des Rappers bestätigen, dass er einen völlig anderen Lifestyle führt, der nicht nur seiner Gesundheit, sondern auch seiner Karriere zugutekommt. Jedoch ist dies nicht das erste Mal, dass Busta eine solche Transformation hinlegt. Bereits im Jahr 2020 nahm er fast 40 Kilogramm ab, nachdem ihm eine peinliche Situation die Augen öffnete.

Busta Rhymes, der mit bürgerlichem Namen Trevor George Smith Jr. heißt, zählt seit den 90er-Jahren zu den bekanntesten Größen im Hip-Hop. Mit Hits wie "Woo Hah!! Got You All in Check" und "Break Ya Neck" eroberte er damals nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen seiner Fans. Abseits seiner Musik hat der Rapper sechs Kinder von vier verschiedenen Frauen. Seine Fans scheinen sich einig zu sein, dass Busta sein neuer Look richtig gut steht, wie an den unzähligen positiven Kommentaren deutlich wird. So schreibt ein Fan: "Hi? Bist du The Rock?". Ein anderer meint: "Genau so!". Mit seinem neuen, gesünderen Lebensstil zeigt Busta, dass es nie zu spät ist, die eigene Richtung zu ändern – eine Botschaft, die weit über die Musik hinausgeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / bustarhymes Busta Rhymes im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Busta Rhymes bei den BET Awards 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige