Busta Rhymes streitet Anschuldigungen von Ex-Mitarbeiter ab

Busta Rhymes (53) sieht sich derzeit schweren Anschuldigungen von seinem ehemaligen persönlichen Assistenten Dashiel Gables ausgesetzt. Der Mann behauptet, der Rapper habe ihn misshandelt, Löhne unterschlagen und emotionalen Schaden zugefügt. Dashiel plant nun, eine Klage gegen den Musiker einzureichen. Busta Rhymes erklärte gegenüber dem Portal TMZ, dass die Anschuldigungen "völliger Unsinn" sind und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Nach seinen Angaben habe Dashiel nur für kurze Zeit für ihn gearbeitet, bevor die Zusammenarbeit beendet wurde.

In seiner Stellungnahme betont Busta, dass die Anschuldigungen von Dashiel seiner Meinung nach eine erfundene Geschichte seien. Er vermutet, dass Dashiel darauf abzielt, seinen Ruf zu beschädigen und finanziellen Gewinn zu erlangen. Der Rapper bereitet als Reaktion eine Gegenklage vor und zeigt sich überzeugt, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird. "Ich werde alles daransetzen, um diese falschen Vorwürfe als das zu entlarven, was sie sind – ein Versuch, mich zu erpressen", erklärte der Musiker. Zwar hatte es bereits im Januar Berichte über einen Streit zwischen den beiden gegeben, doch zu einer Anklage kam es bisher noch nicht.

Das Timing der Anschuldigungen könnte für Busta besonders unangenehm sein, da der Künstler derzeit gleich mehrfach im Rampenlicht steht. Erst kürzlich erhielt er einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame und spielt an der Seite von Liam Neeson (73) im Reboot von "Die nackte Kanone". Außerdem kündigte er die Veröffentlichung eines neuen Albums an. In der Vergangenheit zeigte sich Busta, der mit bürgerlichem Namen Trevor Smith Jr. heißt, immer wieder als ausgesprochen engagiert in künstlerischen Projekten, was für seine Fans wie auch seine Kritiker wenig Platz für private Skandale ließ. Nun bleibt abzuwarten, wie sich diese Kontroverse entwickeln wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Busta Rhymes

Anzeige Anzeige

ActionPress Busta Rhymes im Juni 2023 in Los Angeles

Anzeige Anzeige