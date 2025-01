TikTok-Star Chris O'Donnell (†31) stirbt durch Kopfschuss

Erschütternde Neuigkeiten für die Fitnesswelt: Chris O'Donnell alias Creeohdee ist im Alter von gerade mal 31 Jahren verstorben. Der erfolgreiche Influencer starb am Samstag, dem 11. Januar, durch eine Schusswunde am Kopf. Dies bestätigte der Maricopa Medical Examiner gegenüber dem Magazin People. Laut den Untersuchungen handelte es sich um Suizid. Die Nachricht von seinem Ableben hat vor allem bei seinen Fans und Wegbegleitern große Betroffenheit ausgelöst.

Auf Instagram nehmen zahlreiche Anhänger Abschied von dem 31-Jährigen. "Ich kann das nicht glauben. Ruhe in Frieden, mein Freund", "Ich liebe dich, Chris. Bis wir uns wiedersehen über der Regenbogenbrücke, Bruder. Es ist nie ein Abschied, es heißt bis später" oder "Unglaublich traurig, die Nachrichten zu hören. Mögest du hochfliegen. Gott segne dich und deine Familie. Ruhe in Frieden", lauten nur einige der trauernden Reaktionen in der Kommentarspalte.

Im Laufe der vergangenen Jahre baute sich Chris eine beachtliche Community im Netz auf. Während ihn auf Instagram über 240.000 Menschen verfolgten, waren es auf TikTok sogar mehr als 842.000 [Stand: 17. Januar, 6:40 Uhr]. In den sozialen Medien sprach der Blogger immer wieder offen über seine mentalen Kämpfe. In einem Post aus dem Jahr 2022 erklärte er, dass er seit der Highschool auf Themen wie psychische Gesundheit aufmerksam macht – in der Hoffnung, andere damit zu unterstützen. Außerdem setzte er sich intensiv für die Aufklärung über Suchtprobleme ein, nachdem er 2018 selbst die Alkoholsucht überwunden hatte. Einer seiner letzten Instagram-Beiträge aus dem November zeigte ihn auf Wanderungen und beim Offroad-Fahren. Dabei reflektierte er: "Ich frage mich, ob man sich an mein Gesicht erinnert, wenn ich diese Erde verlasse."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / creeohdee Chris O'Donnell, Dezember 2023

Instagram / creeohdee Chris O'Donnell, Blogger