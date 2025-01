Ehekrise: So läuft Anna und Gerald Heisers Paartherapie

Anna Heiser (34) und Gerald Heiser (39) geben ihrer Ehe eine neue Chance. Nach einer schweren Beziehungskrise haben sich die Bauer sucht Frau-Stars für eine Paartherapie entschieden, um an ihren Problemen zu arbeiten. Wie Anna ihren Fans auf Instagram mitteilte, befinden sie sich aktuell mitten im Prozess. "Es ist kein einfacher Weg", gibt sie ehrlich zu, doch sie berichtet von einem ersten Hoffnungsschimmer: "Es fühlt sich an, als würden wir endlich in die richtige Richtung gehen." Der Alltag auf ihrer gemeinsamen Farm in Namibia hatte in den letzten Jahren zunehmend für Spannungen in ihrer Ehe gesorgt – die Existenzängste wirkten wie eine Zerreißprobe.

In den Sitzungen lernen Anna und Gerald, wie sie sich auf einer tiefergehenden Ebene begegnen können. Vor allem die emotionale Belastung zeigt, wie schwierig dieser Weg ist, aber auch wie notwendig. "Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten es geschafft und bräuchten keine weitere, aber das wäre nicht wahr", gibt die Afrika-Auswanderin zu. Anna spricht davon, dass sie lernen muss, Dinge zu akzeptieren, die sie nicht ändern kann, und loszulassen.

Bereits Ende 2024 hatte Anna die Krise öffentlich gemacht und erklärt, dass ihre Beziehung "einen tiefen Riss" habe. "Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet", öffnete sie sich im Netz. Sofort aufgeben kommt für die beiden aber nicht infrage. "Deshalb habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt: Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten", erklärte sie im Januar unter einem Instagram-Post.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige