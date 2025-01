Deadline: Bis dahin möchte Anna Heiser Eheprobleme lösen

Anna Heiser (34) berichtete in den vergangenen Wochen immer wieder von Eheproblemen mit ihrem Mann Gerald (39). Zwar haben die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten dank der Paartherapie schon einige Fortschritte gemacht, doch ganz über den Berg sind die beiden noch nicht. Deswegen setzt sich Anna eine Deadline, wie sie auf Instagram berichtet. "Ständig schwanke ich zwischen Hoffnung – dass wir zueinanderfinden – und dem Gefühl, keine Kraft mehr für einen weiteren, für diesen Kampf zu haben. Deshalb habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt: Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten", schreibt sie zu einem Foto mit Gerald und fügt hinzu: "Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Das mag egoistisch klingen, aber ich tue das für mich."

Bis dahin wollen Anna und Gerald weiterhin an der Paartherapie festhalten: "Wir möchten auch individuell an uns arbeiten, alte festgefahrene Muster durchbrechen und unsere persönliche Vergangenheit aufarbeiten, die uns als Paar belastet." Auch individuell wollen beide an sich arbeiten: "Deshalb haben wir uns entschieden, zusätzlich jeweils eine Einzeltherapie zu beginnen." Anna wolle alles versuchen und um die Ehe mit Gerald kämpfen.

Dass Anna öffentlich über ihre Eheprobleme spricht, können nicht alle Fans verstehen. Vor einigen Wochen erklärte sie, dass sie seit Jahren ihr Leben in den sozialen Medien teilt und nicht mehr die "heile Welt" vorspielen möchte, die ihre Follower zu sehen bekommen: "Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat."

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

