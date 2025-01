In Saudi-Arabien: Stars strahlten bei den Joy Awards 2025

Am Samstag tummelten sich sowohl regionale als auch internationale Stars bei den Joy Awards in Riad. Die saudi-arabische Preisverleihung ehrte die großen Talente des vergangenen Jahres, was sich viele bekannte Gesichter nicht entgehen ließen. Die Veranstaltung wurde mit einer Performance von Christina Aguilera (44) eröffnet, die bereits auf dem lavendelfarbenen Teppich in einem Balmain-Ensemble begeisterte. Auch Amanda Seyfried (39) war in ihrem roten Valentino-Kleid ein echter Hingucker. Musikalisch wurde der Abend zudem durch zwei Überraschungsauftritte begleitet. Michael Bublé (49) und der libanesische Sänger Wael Kfoury interpretierten Frank Sinatras (✝82) "My Way" neu, und der italienische Opernsänger Andrea Bocelli (66) performte zusammen mit dem saudi-arabischen Sänger Mohammed Abdo.

Bei den Joy Awards stimmt die Öffentlichkeit über die Gewinner jeder Kategorie mittels einer App ab und erkor in diesem Jahr unter anderem diese Stars zu den Glücklichen, die einen Preis mit nach Hause nehmen durften: Oscar-Preisträger Morgan Freeman (87), Komponist Hans Zimmer (67), Opernstar Andrea Bocelli und der kuwaitische Sänger Abdullah Al Ruwaished wurden jeweils für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Matthew McConaughey (55) durfte sich über einen weiteren beliebten Preis freuen und wurde zur "Persönlichkeit des Jahres" ernannt. Als "Bester Film" wurde der ägyptische Actionstreifen "Sons of Rizk 3" von Tarek Alarian ausgezeichnet, während der Palästinenser zudem den Award für den "Besten Regisseur" gewann. Die Ägypterin Hannah El Zahed wurde als "Beste Schauspielerin" auserkoren, und auch die Auszeichnung für den "Besten Schauspieler" ging an Hesham Maged, einen Star desselben Landes.

Die Joy Awards reihen sich so in die zahlreichen Preisverleihungen der Saison ein. Das Jahr wurde mit den Golden Globes in Los Angeles eröffnet, bei denen vor allem die Filme "The Brutalist" und "Emilia Pérez" abstaubten. Zoe Saldaña (46) durfte sich für ihre Darstellung in Letzterem über die Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin" freuen, während Demi Moore (62) den Preis für die "Beste Hauptdarstellerin in einem Musical oder einer Komödie" mit nach Hause nahm. Nach den Golden Globes und den Joy Awards wird es allerdings nicht langweilig. Schon am 23. Januar sollen die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben werden, deren Verleihung am 2. März stattfinden soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey bei den Joy Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige