Das sind die strahlenden Gewinner der Golden Globes 2025

Die Verleihungssaison ist eröffnet und gleich zu Beginn des Jahres wird es ernst – denn Sonntagnacht wurde in Los Angeles der Golden Globe verliehen. Favoriten mit den meisten Nominierungen waren die Blockbuster "The Brutalist" und "Emilia Pérez". Und beide Filme schafften es, Awards in gleich mehreren Kategorien mit nach Hause zu nehmen. Unter anderem wurde Adrien Brody (51) als Hauptdarsteller in "The Brutalist" ausgezeichnet. Zudem nahm das Drama die Preise in den Kategorien "Bester Film (Drama)" und "Beste Regie" mit nach Hause. "Emilia Pérez" durfte sich hingegen über die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Film (Komödie/Musical)" freuen. Darstellerin Zoë Saldaña (46) wurde für ihre Darstellung in dem Thriller als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Einen besonderen Moment erlebte Schauspielerin Demi Moore (62) die für ihren Film "The Substance" den Preis als beste Hauptdarstellerin in einem Musical oder Komödie bekam. "Ich mache das schon seit langer Zeit, seit über 45 Jahren, und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe", meinte sie in ihrer Dankesrede sichtlich überwältigt. Aber auch die deutschsprachige Filmbranche ging nicht leer aus. Der Film "Konklave" von Regisseur Edward Berger ging mit mehreren Nominierungen ins Rennen und wurde mit einer Trophäe in der Kategorie "Bestes Drehbuch" belohnt. Bleiben noch die Serien und hier räumten vor allem die Netflix-Miniserie "Rentierbaby" und die Romanverfilmung "Shōgun" ab. "Rentierbaby" wurde als beste Miniserie ausgezeichnet und zudem bekam Jessica Gunning den Preis in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin in einer Serie, Miniserie oder Fernsehfilm". "Shōgun" bekam vier Auszeichnungen, unter anderem als beste Dramaserie.

Neben den strahlenden Gewinnern gingen Stars wie Selena Gomez (32) und Ariana Grande (31) leer aus. Ariana war in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" in der Musical-Verfilmung "Wicked" nominiert. Obwohl der Film derzeit in aller Munde ist, bekam er bei den Golden Globes nur eine Auszeichnung in der Sparte "Cinematic and Box Office Achievement". Auf ihre Nominierung war die 31-Jährige dennoch mächtig stolz, denn sie wurde zum ersten Mal bei den Globes bedacht. "Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin überwältigt und fühle mich geehrt, von den Mitgliedern der Golden Globes wahrgenommen zu werden", freute sie sich bei Instagram.

Getty Images Demi Moore, Gewinnerin bei den Golden Globes 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei den Golden Globes 2025

