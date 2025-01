Influencer stirbt durch Vollnarkose wegen Rückentätowierung

Ricardo Godoi plante, seinen Körper mit einem weiteren Tattoo verzieren zu lassen, doch die Sitzung endete für den brasilianischen Influencer mit dem Tod. Die Netzbekanntheit wollte sich unter Vollnarkose ein großes Rückentattoo stechen lassen, aber während des Stechens kam es zu Komplikationen, wie Daily Mail berichtet. Der Besitzer des Studios erklärt: "Was passierte, war, dass er zu Beginn der Sedierung und Intubation einen Herzstillstand erlitt." Gegen zwölf Uhr soll Ricardo verstorben sein. Eingeleitete Rettungsmaßnahmen waren demnach zwecklos. Der Brasilianer verstirbt im Alter von nur 45 Jahren.

Auf Ricardos Instagram-Account wurde bereits ein Statement zu seinem Tod veröffentlicht. "Heute nehmen wir Abschied von Ricardo Godoi, einem unglaublichen Menschen, der in den Herzen aller, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, seine Spuren hinterlassen hat. Seine Freude, Großzügigkeit und sein Licht werden in unseren Erinnerungen und in jeder Geschichte, die er mitgestaltet hat, präsent bleiben", heißt es darin.

Aber wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Laut dem Tattoo-Studio wurden vorab einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. "Wir haben ein privates Krankenhaus mit dem gesamten Personal, der Ausrüstung und den Narkosemitteln angeheuert, die für die Sicherheit des Verfahrens erforderlich sind", erklärt der Besitzer gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Wir haben auch einen Arzt mit Spezialisierung auf Anästhesiologie und Erfahrung in der Intubation eingestellt, dessen Dokumentation vom Krankenhaus genehmigt wurde." Im Netz begeisterte er seine Fans mit seiner Liebe für kostspielige Autos. Ricardo hinterlässt seine Freunde und Familie sowie seine Ehepartnerin Rafaela.

Instagram / ricardo.godoi.oficial Ricardo Godoi im Dezember 2025

Instagram / ricardo.godoi.oficial Ricardo Godoi, brasilianischer Influencer

