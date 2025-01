"MacGyver"-Star Richard Dean Anderson feiert 75. Geburtstag

Richard Dean Anderson hat Grund zum Feiern: Der Schauspieler wird 75 Jahre alt. Vielen Serienfans ist er sicherlich vor allem als MacGyver in der gleichnamigen Serie in Erinnerung geblieben. Von 1985 bis 1992 verkörperte er den berühmten Agenten, der sich mit seinen kreativen Einfällen aus jeder misslichen Lage befreien konnte. Nach sieben Staffeln stieg er allerdings aus der Erfolgsserie aus, da diese nach eigenen Aussagen einen zu großen Einfluss auf sein Privatleben hatte. Seine Fans gaben sich damals aber nicht mit seinem Abschied zufrieden; und weil die Nachfrage so groß war, drehte er 1994 noch zwei MacGyver-Fernsehfilme.

Nachdem "MacGyver" endgültig ein Ende gefunden hatte, widmete sich der US-Amerikaner neuen Projekten und spielte verschiedene Rollen in Filmen und Serien. 1997 verkörperte Richard erneut eine Kultfigur: Er stieg als Colonel Jack O'Neill in die Sci-Fi-Serie "Stargate – Kommando SG-1" ein. Das Format erfreute sich, ebenso wie "MacGyver", großer Beliebtheit. Aber nach nur 175 Folgen war auch hier für den Seriendarsteller Schluss. Als Grund für seinen Ausstieg betonte er damals, sich seiner Familie und vor allem seiner Tochter widmen zu wollen. Dennoch kehrte er gleich mehrfach in das "Stargate"-Universum zurück. Unter anderem hatte seine Figur in "Stargate Atlantis" und "Stargate Universe" einen Gastauftritt.

Seinen letzten Auftritt als Schauspieler hatte Richard 2013 in einer Folge der Serie "Apartment 23". Für seine Fans nimmt er sich aber immer noch gerne Zeit und besucht regelmäßig Fan-Events oder Conventions. Auch privat hat der 75-Jährige jede Menge erlebt. Zwar hat er nie geheiratet, führte aber Beziehungen mit Kolleginnen wie Teri Hatcher (60) oder Sela Ward (68). Auch mit der deutschen Eiskunstläuferin Katarina Witt soll er liiert gewesen sein. Aus seiner Beziehung zu Apryl A. Prose stammt seine einzige Tochter Wylie.

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Richard Dean Anderson in "MacGyver"

Getty Images Richard Dean Anderson im Juni 2017

