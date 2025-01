Neu-Mama Sandra Köhldorfer zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Vor rund einer Woche wurde Sandra Köhldorfer (43) zum ersten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Ryan durfte die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin ihre Tochter Kaia Amelia in die Arme schließen. In einer aktuellen Instagram-Story gewährte die Psychoanalytikerin nun kurz nach der Geburt einen Blick auf ihren After-Baby-Body. "Mir geht es gut, meine Sachen sind gepackt, aber Kaia muss noch bleiben. Ok, der Bauch ist noch da...", schrieb Sandra zu einem Spiegel-Selfie von sich im Krankenhaus.

Ihre Tochter kam sieben Wochen zu früh auf die Welt – auf die Frühgeburt hatte sich die 43-Jährige aufgrund ihrer Risikoschwangerschaft bereits eingestellt. Im exklusiven Interview mit Promiflash erklärte Sandra, dass sie mindestens zwei Wochen mit der Kleinen in der Klinik bleiben wird. "Es könnten aber auch sechs bis sieben Wochen werden. Das hängt ganz von Kaia ab", machte sie deutlich. Vor Ort werde sich bestmöglich um Kaia gekümmert, wie sie weiter verriet: "Wir wissen, dass sie hier auf der Neonatologie-Intensivstation die bestmögliche Versorgung bekommt. Sie könnte nirgendwo besser aufgehoben sein."

Ihre Schwangerschaft war mit einigen Hürden verbunden: Seit der dritten Schwangerschaftswoche war Sandra insulinpflichtig. Aufgrund ihres Präeklampsie-Risikos musste sie unter anderem Blutverdünner und Blutdruckmedikamente einnehmen. Die Beschwerden sind nun aber vergangen, wie die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit Promiflash preisgab: "Mein Blutdruck ist wieder normal, der Zucker auch, und ich habe keinerlei Schmerzen. Das allein macht mich schon überglücklich." In die Zukunft blickt die kleine Familie nun voller Zuversicht: "Wir freuen uns auf alles – auf jede Bewegung, auf den Moment, wenn sie ihre Augen öffnet, das erste Mal an der Brust saugt oder uns ihr erstes Lächeln schenkt."

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer im Januar 2025

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan

