"Überglücklich": So läuft es mit Sandra Köhldorfers Baby

Sandra Köhldorfer (43) ist Anfang des Jahres Mutter einer kleinen Tochter geworden. Ihr Wunschkind Kaia Amelia kam im Januar sieben Wochen zu früh auf die Welt und brachte beim ersten Wiegen nur rund 1,8 Kilogramm auf die Waage. Trotz dieses herausfordernden Starts ins Leben ist Kaia heute der ganze Stolz ihrer Eltern. Das Mama-Sein sei für die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin "schöner und anstrengender", als sie es sich ausgemalt habe. "Ich liebe Kaia über alles und meine neue Rolle als Mama. Und gleichzeitig war ich – sehenden Auges – völlig unvorbereitet darauf, wie viel Arbeit es ist. Wie es sich anfühlt, wenn ich den Schlafmangel um 3:45 Uhr bis in die Knochen spüre und maximal zwei Minuten duschen kann, wenn überhaupt. Wie schwierig die Tage sind, wenn es mit dem Stillen mal nicht klappt", gesteht die TV-Bekanntheit im Bunte-Interview ehrlich. Doch trotz der Herausforderungen sei Sandra klar, dass auch solche widersprüchlichen Gefühle nebeneinander existieren dürfen. "Ich bin überglücklich – und manchmal erschöpft", betont sie.

Für die frischgebackene Mama seien die ruhigen Momente die schönsten. "Wenn Kaia mich anlächelt. Wenn sie mit ihrer winzigen Hand einen Teil meines Fingers ganz fest drückt. Oder wenn Ryan mit ihr im Arm einnickt. Dann liege ich oft daneben, schaue die beiden an – und weine. Nicht aus Traurigkeit, sondern aus purer, überwältigender Liebe und Dankbarkeit", schwärmt sie, gibt aber auch zu, dass es sie sehr überrascht hat, wie hoch die mentale Belastung ist. "Ständig denken, planen, organisieren, jeden Tag Neues lernen – also der 'Mental Load' – während man gleichzeitig übermüdet ist und stillt. In Kombination mit dem 'Baby Brain', der Veränderung der grauen Substanz im Gehirn, die einen vergesslich und unkonzentriert macht. Dieser Mix fordert mich aktuell am meisten", verrät sie im Interview.

Schon kurz nach der Geburt betonte Sandra gegenüber Promiflash, wie sehr sie das Familienglück erfüllt. Auf die Frage, wie es ihr nun gehe, schwärmte sie: "Ich muss sagen: hervorragend! So schön es ist, schwanger zu sein, ich bin unglaublich erleichtert und schwebe im absoluten Glücksgefühl – allein schon, weil ich nicht mehr schwanger bin." Damals berichtete die Psychoanalytikerin, dass die Beschwerden der Risikoschwangerschaft verschwunden seien und sie völlig schmerzfrei und glücklich in die neue Lebensphase starte. "Dass die Geburt dann auch noch in nur 40 Minuten und völlig schmerzfrei verlief, ist einfach unglaublich!", erzählte sie begeistert.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, Tv-Star, mit ihrem Mann und ihrem Kind

Promiflash Sandra Köhldorfer mit ihrer Tochter Kaia Amelia, Januar 2025

